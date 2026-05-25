Временно ограничено движение по участку улицы Свободы в Самаре
Иван Носков: «Нужно выводить трамваи Самары на нормативную среднюю скорость по городу 30 км/ч»
В День Славянской письменности и культуры в САТОБ состоялась опера А. Бородина «Князь Игорь»
Тольяттинским школьникам  показали современное производство АВТОВАЗа
26 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +25°С
В СОХМ состоится открытие юбилейной персональной выставки Романа Третьякова
Сегодня и завтра в губернии ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
Резиденты технопарка «Жигулёвская долина» вошли в топ-200 конкурса «Молодой промышленник года»
Сегодня и завтра в губернии ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 25.05.2026 местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град. Днем 26 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 17-22 м/с, возможен град.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Погода Самара

Температура воздуха 26 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
25 мая 2026, 15:54
26 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +25°С
26 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +25°С
63
 Температура воздух 25 мая в Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 мая 2026, 15:47
25 мая в регионе местами дождь, возможна гроза, до +30°С
 25 мая в регионе местами дождь, возможна гроза, до +30°С
952
Температура воздуха 24 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
23 мая 2026, 14:31
24 мая в регионе без осадков, до +30°С
24 мая в регионе без осадков, до +30°С
748

