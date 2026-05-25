В СОХМ состоится открытие юбилейной персональной выставки Романа Третьякова

28 мая в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие юбилейной персональной выставки Заслуженного художника Республики Крым Романа Третьякова с рабочим названием «Южный ветер».

Творчество Романа Третьякова это живой и эмоциональный диалог с Крымом, его природой, светом и морской стихией. Уроженец Керчи, выросший на берегах двух морей, художник на протяжении многих лет обращается к пейзажу как к способу сохранения мгновения, из изменчивого состояния природы, света и воздуха.

В экспозицию вошли живописные полотна и этюды, написанные с натуры в разные времена года и суток. Работы мастера продолжают традиции импрессионизма, передавая не только визуальный образ природы, но и ее внутреннюю энергию, наполненную движением, солнечным светом и ощущением радости жизни.

Как отмечает сам художник:

«Я считаю Крым неисчерпаемым источником вдохновения. Каждый этюд с тем или иным уголком природы написан в манере импрессионизма, и в нем заложена энергия света и радости. Каждая картина — это отдельная история».

Особое место в творчестве художника занимает пленэр. Практически все произведения Третьякова созданы непосредственно на природе, благодаря чему его живопись сохраняет ощущение непосредственности и эмоциональной подлинности. Критики называют это качество «третьяковским драйвом» — особой энергетикой цвета и мазка, создающей эффект присутствия внутри пейзажа.

Роман Третьяков, заслуженный художник Республики Крым, член Союз художников России. Родился в 1966 году в Керчи. Обучался во Всесоюзном заочном университете искусств в Москве. Художник является участником многочисленных российских и международных выставок и пленэров.

Персональные выставки мастера проходили в Феодосии, Симферополе, Севастополе, Санкт-Петербурге, Киеве, Стамбуле и Франции. Его произведения находятся в коллекциях Музей Мирового океана, Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского, музея-заповедника Абрамцево, а также в музейных и частных собраниях России и Европы.

Выставка с рабочим названием «Южный ветер» предлагает зрителю увидеть Крым как пространство вдохновения, где природа становится языком живописи, а свет — главным героем художественного высказывания.

Открытие выставки: 28 мая 2026 года в 18:00. Место проведения: Самарский областной художественный музей, зал «Коллекционер». Возрастное ограничение: 0+

Фото: пресс-служба СОХМ