В Самаре с 25 мая временно ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности по участку улицы Свободы от Первого Безымянного переулка до улицы XXII Партсъезда.
23 мая губернатор Вячеслав Федорищев вместе с Иваном Носковым проверили ход капитального ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой.
24 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в День Славянской письменности и культуры состоялся показ оперы А. Бородина «Князь Игорь».
Ученики школы №43 Тольятти стали участниками профориентационного тура на ПАО «АВТОВАЗ», организованного Кадровым центром «Работа России» г. Тольятти и Ставропольского района в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией».
Температура воздуха 26 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
28 мая в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие юбилейной персональной выставки Заслуженного художника Республики Крым Романа Третьякова.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером 25.05.2026 местами в Самарской области ожидается гроза.
Минпромторг РФ и Клуб молодых промышленников объявили топ-200 финалистов V Всероссийской премии «Молодой промышленник года».
В СОХМ состоится открытие юбилейной персональной выставки Романа Третьякова

28 мая в 18:00 в Самарском областном художественном музее состоится открытие юбилейной персональной выставки Заслуженного художника Республики Крым Романа Третьякова с рабочим названием «Южный ветер».
Творчество Романа Третьякова это живой и эмоциональный диалог с Крымом, его природой, светом и морской стихией. Уроженец Керчи, выросший на берегах двух морей, художник на протяжении многих лет обращается к пейзажу как к способу сохранения мгновения, из изменчивого состояния природы, света и воздуха.
В экспозицию вошли живописные полотна и этюды, написанные с натуры в разные времена года и суток. Работы мастера продолжают традиции импрессионизма, передавая не только визуальный образ природы, но и ее внутреннюю энергию, наполненную движением, солнечным светом и ощущением радости жизни.
Как отмечает сам художник:
«Я считаю Крым неисчерпаемым источником вдохновения. Каждый этюд с тем или иным уголком природы написан в манере импрессионизма, и в нем заложена энергия света и радости. Каждая картина — это отдельная история».
Особое место в творчестве художника занимает пленэр. Практически все произведения Третьякова созданы непосредственно на природе, благодаря чему его живопись сохраняет ощущение непосредственности и эмоциональной подлинности. Критики называют это качество «третьяковским драйвом» — особой энергетикой цвета и мазка, создающей эффект присутствия внутри пейзажа.
Роман Третьяков, заслуженный художник Республики Крым, член Союз художников России. Родился в 1966 году в Керчи. Обучался во Всесоюзном заочном университете искусств в Москве. Художник является участником многочисленных российских и международных выставок и пленэров.
Персональные выставки мастера проходили в Феодосии, Симферополе, Севастополе, Санкт-Петербурге, Киеве, Стамбуле и Франции. Его произведения находятся в коллекциях Музей Мирового океана, Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского, музея-заповедника Абрамцево, а также в музейных и частных собраниях России и Европы.
Выставка с рабочим названием «Южный ветер» предлагает зрителю увидеть Крым как пространство вдохновения, где природа становится языком живописи, а свет — главным героем художественного высказывания.
Открытие выставки: 28 мая 2026 года в 18:00. Место проведения: Самарский областной художественный музей, зал «Коллекционер». Возрастное ограничение: 0+

 

Фото:   пресс-служба СОХМ

