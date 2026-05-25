В День Славянской письменности и культуры в САТОБ состоялась опера А. Бородина «Князь Игорь»

24 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в День Славянской письменности и культуры состоялся показ оперы А. Бородина «Князь Игорь».

В партии Ярославны дебютировала Ольга Добрыдина, Артём Камалитдинов в партии Скулы и Владислав Новичков в партии Ерошки.

Другие партии исполнили: Князь Игорь – Степан Волков; Владимир Игоревич – Дмитрий Крыжский; Князь Галицкий – Ренат Латыпов; Хан Кончак – Иван Григорьев; Кончаковна – Светлана Каширина; Овлур – Давид Погосян; Половецкая девушка – Софья Коляда; Няня Ярославны – Марина Зубчанинова. Дирижёр – Андрей Данилов.

Спектакль прошёл с описанием для незрячих и слабовидящих. Тифлокомментатор – Таиса Марченко.

Источником для либретто, написанного Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году.

Врач, ученый-химик, преподаватель Бородин сочинял свою единственную оперу в течение 18 лет в перерывах между научными открытиями, продвижением женского образования и уходом за тяжелобольной женой. Он скончался, не успев дописать «Князя Игоря», и оперу по его черновикам завершили Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков.

Премьерой «Князя Игоря» открылся в 1933 году третий сезон работы нашего театра. С тех пор в репертуаре сменилось еще семь постановок. Одну из них театр выпускал в Доме культуры «Звезда», когда в начале 70-х наше здание было закрыто на ремонт, – это был спектакль режиссера Бориса Рябикина и дирижера Иосифа Айзиковича. Главным долгожителем среди самарских «Игорей» был еще один спектакль Бориса Рябикина – постановка 1985 года, музыкальным руководителем которой был Александр Говоров: спектакль продержался в репертуаре 23 сезона. А премьера нынешней, восьмой постановки стала первой, которую театр осуществил после масштабной реконструкции 2006-2010 годов.

