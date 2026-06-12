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Россияне смогут увидеть парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа

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Россияне смогут увидеть парад из шести планет в ночь с 12 на 13 августа

Россияне в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды и «парад» из шести планет. Об этом 12 июня рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

По его словам, эту ночь нельзя пропустить тем, кто увлекается астрономией.

«Метеорный поток Персеиды — один из самых популярных метеорных потоков года. Он достигнет максимума в ночь с 12 на 13 августа. В 2026 году условия для наблюдений будут отличными: пик приходится на период новолуния, поэтому небо будет полностью темным», — отметил Веселков в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что для того, чтобы увидеть больше «падающих звезд», россиянам необходимо выбирать время, когда радиант находится высоко в небе.

«Будет наблюдаться до 100 метеоров в час, и чем ближе к рассвету, тем больше будет наблюдаться метеоров, поэтому западные части нашей страны будут в более выгодном положении», — указал Веселков.

Помимо метеорного потока, россияне смогут увидеть «парад» из шести планет: Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Наблюдать его можно будет перед рассветом.

«Яркие планеты — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут видны невооруженным глазом, тогда как Уран и Нептун лучше всего наблюдать в бинокль или небольшой телескоп. Этот парад планет можно будет наблюдать еще около недели после 12 августа, пока Меркурий не приблизится к Солнцу и станет ненаблюдаем», — заключил Веселков.

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