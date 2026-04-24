Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН СО Алексеем Климовым

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.

В ходе встречи рассмотрены ключевые направления совместной работы: социальная адаптация и реабилитация осужденных, организация их трудовой занятости. В учреждениях УФСИН продолжает развиваться производственный сектор — налажено изготовление продукции различного назначения, пользующейся спросом у заказчиков.

"Мы ставим перед собой задачу оказания всестороннего содействия в работе службы", – отметил губернатор.

Отдельное внимание уделено вопросам улучшения условий труда сотрудников уголовно-исполнительной системы.

«Нельзя не сказать о вашей помощи в укреплении социальной защищенности сотрудников управления, особенно младшего состава, который ежедневно находится на передовой в борьбе с преступностью. Огромное спасибо за вашу помощь и поддержку», — отметил Алексей Климов.

В ходе встречи Алексей Климов вручил губернатору Вячеславу Федорищеву Почетную грамоту от имени директора ФСИН России Аркадия Гостева — за заслуги в оказании помощи в выполнении задач, возложенных на уголовно-исполнительную систему Российской Федерации.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что Правительство Самарской области продолжит оказывать УФСИН всестороннее содействие в работе по обеспечению законности и правопорядка в регионе, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

