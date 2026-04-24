Я нашел ошибку
Главные новости:
25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
В день футбольного матча 25 апреля в Самаре работа общественного транспорта будет усилена
24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».
«Диктант Победы» впервые написали на площадке филиала фонда «Защитники Отечества»
Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
Самарскую молодёжь приглашают посоревноваться за звание лучших пилотов БПЛА
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
«РКС-Самара» с 27 по 30 апреля проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Самарская область написала «Диктант Победы» в восьмой раз
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН СО Алексеем Климовым
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Жителям региона напомнили о необходимости проверять себя на долги
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.
Жители Самарской губернии помогают приближать Победу
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.83
-0.17
EUR 87.53
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Стипендию для ветеранов СВО за успехи в адаптивном спорте учредили в Самаре
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В день футбольного матча 25 апреля в Самаре работа общественного транспорта будет усилена

70
25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).

Для удобства болельщиков перед матчем с 16:00 до 18:00 и после матча с 20:00 до 21:00 автобусы маршрутов № 1 и № 67 будут заезжать на территорию стадиона. Также в этот день перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусов, проходящих в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары обеспечит повышенный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24, 25.

Для развоза болельщиков дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков подадут 25 апреля к 20:00. Общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения салонов, со следующих остановок и площадок:
- с остановки «Самара Арена» – дополнительные трамваи №№ 11, 12 и 22;
- с дублера Московского шоссе (у пересечения с улицей Алма-Атинской, на площадке рядом с «Мерседес-центром») – восемь дополнительных автобусов маршрутов №№ 1, 34, 41 и 67, которые поедут по направлению «в город»;
- с остановки «Улица Дальняя» – два дополнительных автобуса № 1 и № 67 направятся в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Напоминаем, участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт для движения городского пассажирского электротранспорта в обоих направлениях в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей. Для минимизации неудобств вдоль улицы Ново-Садовой ходят бесплатные компенсационные автобусы. С режимом их работы, а также со скорректированными схемами движения трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/58805/, https://samadm.ru/media/news/58487/

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
