В день футбольного матча 25 апреля в Самаре работа общественного транспорта будет усилена

25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).



Для удобства болельщиков перед матчем с 16:00 до 18:00 и после матча с 20:00 до 21:00 автобусы маршрутов № 1 и № 67 будут заезжать на территорию стадиона. Также в этот день перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусов, проходящих в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары обеспечит повышенный контроль за движением трамваев №№ 11, 12, 22, 24, 25.



Для развоза болельщиков дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков подадут 25 апреля к 20:00. Общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения салонов, со следующих остановок и площадок:

- с остановки «Самара Арена» – дополнительные трамваи №№ 11, 12 и 22;

- с дублера Московского шоссе (у пересечения с улицей Алма-Атинской, на площадке рядом с «Мерседес-центром») – восемь дополнительных автобусов маршрутов №№ 1, 34, 41 и 67, которые поедут по направлению «в город»;

- с остановки «Улица Дальняя» – два дополнительных автобуса № 1 и № 67 направятся в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.



Напоминаем, участок трамвайной линии по улице Ново-Садовой от улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт для движения городского пассажирского электротранспорта в обоих направлениях в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей. Для минимизации неудобств вдоль улицы Ново-Садовой ходят бесплатные компенсационные автобусы. С режимом их работы, а также со скорректированными схемами движения трамваев №№ 5, 20, 20к, 22 и 24 можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/58805/, https://samadm.ru/media/news/58487/