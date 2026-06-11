Гандбольное лето: в Тольятти состоялся детский турнир ко Дню города

С 6 по 10 июня в Тольятти проходили открытые городские соревнования по гандболу, приуроченные к 289-летию города. Турнир собрал 576 участников в составе 36 команд из 14 регионов России - от Санкт-Петербурга до Амурской области.

Напоминаем, что гандбольное лето на этом не заканчивается: в августе Тольятти примет соревнования по гандболу среди сильнейших спортсменов в рамках Спартакиады народов России!

Мужские команды

5-14 августа | УСК «Олимп», Тольятти

Женские команды

15-25 августа | УСК «Олимп», Тольятти