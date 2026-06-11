В России утвердили новый ГОСТ для детских игрушек с искусственным интеллектом

Росстандарт утвердил новый государственный стандарт для игрушек с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ устанавливает требования к безопасности интерактивных устройств для детей в возрасте от одного года до 14 лет. Об этом 11 сообщили на сайте ведомства.

«Росстандарт утвердил национальный стандарт ГОСТ Р «Игрушки с применением технологий искусственного интеллекта. Общие требования». Не имеющий международных аналогов документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах», — говорится в сообщении.

Новый ГОСТ «Игрушки с применением технологий искусственного интеллекта. Общие требования» распространяется на интерактивные куклы и фигурки, роботизированные игрушки, игровые консоли и другие устройства, использующие ИИ-технологии. Стандарт вступит в силу с 1 сентября.

В Росстандарте отметили, что документ предусматривает требования к физической, механической и пожарной безопасности изделий, а также к защите персональных данных ребенка и его психоэмоциональному благополучию.

Особенностью нового ГОСТа стал комплексный подход к оценке безопасности таких устройств. Впервые игрушки с искусственным интеллектом рассматриваются как интеллектуальная игровая среда, где безопасность зависит не только от конструкции изделия, но и от работы алгоритмов, характера взаимодействия с ребенком и обработки данных, пишут "Известия".