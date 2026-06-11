Синоптик оценил вероятность возникновения белых ночей в Москве

Белые ночи в Москве физически невозможны из-за географического расположения столицы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он пояснил, что появление этого атмосферного явления напрямую зависит от широты местности, продолжительности светлого времени суток и высоты солнца над горизонтом.

Разница в несколько градусов широты между Москвой и Санкт-Петербургом делает наступление белых ночей в столичном регионе невозможным. Синоптик провел аналогию с полярным днем, который наблюдается в Архангельске, но никогда не случается в северной столице.