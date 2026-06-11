В Историческом парке «Россия – моя история» 10.06.2026 г. состоялась торжественная презентация патриотического проекта «Самарский полк 1445», созданного по инициативе Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Также в рамках презентации проекта прошло открытие фотовыставки «Самарский рубеж» военного фотокорреспондента Артура Емельянова – всего более сорока снимков солдат и офицеров 1445-го мотострелкового полка было сделано во время поездки автора «за ленточку» и представлены собравшимся.

Общая цель мероприятия:

укрепление взаимодействия между общественными организациями, региональными институтами, бизнесом и участниками специальной военной операции, возрождение духа патриотизма.

Организаторы:

- Самарское областное отделение Союза журналистов России,

- Благотворительный фонд «Самарский полк 1445».

Партнёры:

- Исторический парк «Россия – моя история»,

- АНО Аэроклуб «Гвардейцы»,

- журнал «Русский квадрат».

На церемонии открытия присутствовали глава города Самары Иван Николаевич Носков, председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Александрович Сойфер, председатель Думы г. о. Самара Сергей Владимирович Рязанов, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Владимировна Цветкова, руководитель проекта «Самарский полк 1445» Дильфуза Рустямовна Асанова, а также представители регионального бизнеса и общественных организаций, члены семей участников СВО и военнослужащие 1445 полка.

За помощь 1445 полку медаль «Отвага. Честь. Слава» была вручена главе г.о. Самара Ивану Николаевичу Носкову. Награждение произвел помощник президента Российской Ассоциации Героев генерала-полковника В.А. Шаманова, народный герой Дагестана, ветеран ВДВ Магомед-Расул Умаханович Ахмадулаев.

В конференц-зале Исторического парка в своем приветственном слове председатель СОО Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ Ирина Владимировна Цветкова вспомнила об истории создания проекта «Самарский полк 1445», подчеркнула важность и значимость оказания помощи военнослужащим, находящимся на передовой, поблагодарила их за то, что ценой своих жизней они защищают наш мир и покой.

И.В. Цветкова:

«Сегодня в зале сидят те, кто был «за ленточкой», сидят матери и жены тех, кто «за ленточкой» находится сейчас… Какие найти слова для вас?.. Когда рождался наш проект, мы для себя вывели формулу «Помощи много не бывает!» И мы, действительно, так считаем. Знаете, на 8 марта самым дорогим подарком для меня стало видеопоздравление от ребят из 1445-го полка, которые сейчас на передовой. Я слушала и плакала, и сама себе говорила, что мы должны сделать все, чтобы ребята вернулись живыми, и чтобы победа была за нами! Также говорил и Президент России: «Победа куется не только на фронте, но и в тылу». Давайте же сделаем все возможное и невозможное для наших ребят и для общей победы!»

Также Ирина Цветкова поделилась с собравшимися задумкой создания памятника бойцам самарских полков 1443, 1444 и 1445, сложившим свои головы во время специальной военной операции.

Со словами благодарности к землякам в видеообращении прямо с передовой обратился подполковник Илья Александрович Селищев:

«Дорогие жители Самарской губернии! Благодарим за вашу поддержку в тылу. Здесь, на передовой, это очень чувствуется. Ваша забота, тепло сердец очень важны для нас. Отдельная благодарность Самарскому Союзу журналистов за создание проекта «Самарский полк 1445», который объединил вокруг себя неравнодушный людей, настоящих патриотов. Вместе мы – сила! Победа будет за нами!».

Дильфуза Рустямовна Асанова, руководитель проекта «Самарский полк 1445» поблагодарила собравшихся за неравнодушие, подчеркнув важность сплоченной работы:

«Огромную благодарность хочу выразить Ирине Владимировне Цветковой, потому что наше единение произошло именно в Доме журналиста. Мы – люди разных конфессий, профессий, национальностей. Мы все – граждане нашей страны, и делом все вместе помогаем приближать нашу победу!»

Главными гостями торжественного мероприятия 10 июня стали жены, вдовы и дети военнослужащих 1445-го полка, которые в этот день получили настоящую весточку с фронта – смогли посмотреть на фотографии сыновей, мужей и отцов. Те, кто потерял своих геров во время специальной военной операции, были приглашены на сцену для торжественного вручения наград. Это Рузилия Шайхутдинова, Евгения Костишина, Надежда Соколова, Светлана Федотова.

В рамках официальной части мероприятия медалью «1445 мотострелковый полк» были награждены те, кто внес значимый вклад в поддержку 1445-го полка. Среди награжденных:

- Ирина Владимировна Цветкова – председатель СОО СЖР,

- Алексей Анатольевич Степанов – заместитель председателя Думы г. о. Тольятти,

- Магомед-Расул Умаханович Ахмадуллаев – помощник президента Российской Ассоциации Героев генерал-полковника В. А. Шаманова,

- Владимир Алексеевич Хаустов – майор запаса, др.

Награды вручил Военный комиссар Волжского района Самарской области, бывший заместитель командира 1445 мотострелкового полка Сергей Константинович Сальников.

Благодарственных писем от командования 1445 мотострелкового полка удостоены:

- Виктор Александрович Сойфер – председатель Общественной палаты Самарской области,

- Галина Ивановна Гусарова – председатель комиссии по общественному контролю и общественной экспертизе Общественной палаты Самарской области,

- Виль Сабирович Мухаметшин – генеральный директор АО «Самарская сетевая компания»,

- Иван Федорович Сиваков – генеральный директор ООО «Компания «Бакалея», др.

Завершилось мероприятие совместным исполнением песни «Значит, нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал».