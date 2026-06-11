В России предложили внедрить дистанционный техосмотр авто

Депутаты Госдумы вместе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили министру транспорта Андрею Никитину ввести возможность дистанционного техосмотра автомобилей. Сообщение об этом появилось в российских СМИ.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения правового эксперимента по внедрению полного дистанционного технического осмотра транспортных средств», — говорится в документе, выдержку из которого приводит агентство ТАСС. Инициаторы отмечают, что такой формат должны проводить только аккредитованные операторы с участием технического эксперта. Также при поддержке проекта владельцам авто нужно будет использовать видеосъемку или онлайн-связь, оформить цифровой лист и подписывать диагностическую карту с помощью квалифицированной электронной подписи.

Авторы проекта отметили, что для жителей небольших населенных пунктов и удаленных районов очная процедура занимает много времени, особенно если ближайший пункт техосмотра находится в другом муниципальном образовании. Дистанционный формат, по их мнению, повысит доступность услуги, поможет сэкономить время, снизит нагрузку на стационарные пункты и обеспечит безопасность дорожного движения, пишет Ура.ру