«СВОё Дело» в действии: как выпускник региональной программы строит бизнес на картофеле

Идея открыть свой бизнес по изготовлению полуфабрикатов — картофеля фри и картофеля по-деревенски — возникла у Рината Аюкаева после изучения местного рынка. Выяснилось, что подобного производства в Самарской области нет, замороженные полуфабрикаты привозят из других регионов.

Сегодня на производстве задействованы два человека, ежедневно здесь выпускают порядка 150 кг картофеля. Пока бизнес только на старте, но план у молодого предпринимателя амбициозный — к концу лета выйти на ежедневный выпуск 300-400 кг готовых полуфабрикатов.

«Сейчас продукцию поставляем в точки быстрого питания, кафе и небольшие рестораны. В планах выйти на отели и санатории, а в дальнейшем работать и в других регионах, и даже выйти на экспорт», — делится планами молодой предприниматель.

Осваивать теорию ведения бизнеса помогает профильное образование — Ринат Аюкаев учится в СамГТУ на экономическом направлении. А освоить основы создания и ведения бизнеса на практике помогли во время прохождения программы «СВОё Дело» от областного минэкономразвития и регионального центра «Мой бизнес».

Пройти комплексное обучение и получить сопровождение опытных наставников-действующих предпринимателей могут участники и ветераны СВО, а также члены их семей. На программу Ринат пришел вместе с отцом Русланом Аюкаевым — ветераном спецоперации, который занимается строительным бизнесом, и старшим братом Тамерланом, который тоже планирует развивать свой проект в сфере общественного питания.

«Программа дала мне большее понимание по финансам, работе с налогами, я научился систематизировать свою деятельность, появилось чёткое позиционирование. В дальнейшем я планирую подавать заявку на грантовый конкурс, и надеюсь закупить недостающее оборудование — морозильные камеры. Это позволит нам заготавливать большие объемы продукции», — делится Ринат Аюкаев.

Претендовать на грантовую поддержку могут участники и ветераны спецоперации и члены их семей, прошедшие программу «СВОё Дело. Самарская область». Грант в размере 500 тысяч рублей можно потратить на открытие или масштабирование бизнеса. Выпускники программы также могут обратиться за льготным займом Гарантийного фонда по ставке 3% годовых.

«Для нас важно, чтобы каждый герой чувствовал себя востребованным, видел перспективы развития в родном регионе и знал, что может рассчитывать на нашу поддержку. И программа «СВОе Дело» призвана помочь им в этом, найти свое предназначение в предпринимательстве»,— прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Старт третьего потока обучения запланирован на конец лета. Участников программы ждут мотивирующие встречи, занятия по генерации бизнес-идей, 7-недельное обучение основам предпринимательства, а также сопровождение наставников. Завершающим этапом станет защита бизнес-проектов перед экспертной комиссией, по итогам которой участники получат сертификаты выпускников. Прием заявок для участников третьего сезона программы уже стартовал. Подать заявку можно на сайте svoedelo.mybiz63.ru.

Проект реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева при поддержке Правительства Самарской области и Фонда «Защитники Отечества» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области