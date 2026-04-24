19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре

К летнему сезону в Самаре подготовят не только официальные городские пляжи, но и территории для отдыха на правом берегу вблизи затона Грязного, пристани Зеленая роща и на островах Зелененьком, Поджабном, Рождественском, Голодном. Муниципальный контракт на установку в этих локациях 19 площадок для сбора отходов заключен Департаментом городского хозяйства и экологии администрации города Самары. Все площадки будут установлены после прохождения паводка.

Мусор, оставленный на площадках для сбора отходов, будут регулярно вывозить на утилизацию, с периодичностью не реже, чем два раза в неделю.

Помимо централизованного сбора и транспортировки отходов, в текущем году будет проведена очистка 55 тысяч квадратных метров водоохранных зон рек Волги, Самары и Татьянки, там установят 11 бункеров-накопителей.