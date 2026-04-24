В Самарской области родители 9- и 11-классников присоединились к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями»

Традиционно в Самарской области, как и во всех регионах страны, проводится Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. В 2026 году акция прошла в десятый раз.

Акция призвана помочь родителям и будущим выпускникам снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к экзаменам.

В этом году родителям было предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. Выполнение работы было рассчитано не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое время (15-30 минут).

Взрослые прошли через все процедуры экзамена: сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль, инструктаж, заполнили бланки. Участникам показали, какие меры безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах, как печатаются экзаменационные материалы.

В рамках мероприятия состоялось общерегиональное родительское собрание. К онлайн-трансляции подключились все общеобразовательные учреждения региона.

С докладом о правилах сдачи экзамена, правах обучающихся, о возможностях поступления в учреждения СПО и вузы после сдачи ОГЭ и ЕГЭ, а также об основных достижениях Самарской области в экзаменационной кампании прошлого года выступил министр образования Самарской области Виктор Акопьян. Он отметил, что в регионе обеспечены все условия для того, чтобы ребята показали максимум своих знаний. Дети могут выбрать профиль, необходимый им для поступления в вуз, а также заниматься в предпрофессиональных классах по различным направлениям, в том числе в открытых по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева классах «Российские технологии».

«Наша задача – показать родителям, что процедура экзаменов, проводимых на протяжении уже 25 лет, в стране и в регионе отработана. Мы сделали основные акценты на том, как ребенок допускается к ГИА, какие предметы обязательны для сдачи; напомнили, что нельзя приносить на экзамен средства связи. Родителей волнует вопрос психологического настроя детей. Мы дали рекомендации, как правильно организовать день ребенка перед экзаменом. Отдельное внимание уделили тому, что ждет выпускников после ЕГЭ и ОГЭ», - рассказал Виктор Акопьян.

Участие в акции приняли Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева и Председатель Областного родительского собрания Елена Климова.

«Мне кажется, это шикарная акция, которая позволяет понять, что ГИА – это доступно, открыто, честно, с равными условиями для всех. Министр сегодня очень четко разъяснил все правила. Я настраиваю родителей на то, что правила действительно простые и их можно выполнить, главное – помнить о них и донести до ребят. Важно, чтобы родители поддержали детей в дни подготовки к экзаменам», - отметила Юлия Николаева.

«Впереди наших выпускников ждут ответственные дни – сдача ОГЭ и ЕГЭ. Хочется напомнить родителям: важно оставаться спокойными, избегать споров и ссор. Успех детей во многом зависит от настроя. Помогите ребенку почувствовать его сильные стороны, поддержите добрым словом, создайте комфортную обстановку в доме, не пугайте предстоящими экзаменами», - сказала Елена Климова.

Константин Доладов, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка Самарской области поделился собственным опытом: «Сегодня начался очень важный период в жизни выпускников школ – сдача ЕГЭ. Двоим из моих пятерых сыновей это испытание предстоит в следующем году, с двоими старшими мы через него уже прошли. И я на своем опыте знаю, как необходима в это время ребятам поддержка моральная семьи. Они сейчас очень волнуются. Ведь от того, насколько успешно ребята сдадут единый экзамен зависит осуществление их ближайших планов. Но не только. Сегодня, когда в нашей экономике и во всех сферах жизни все большую роль начинает играть искусственный интеллект, очень важно уметь на все сто использовать свой собственный интеллект. А умение пользоваться своим умом, постоянно учиться, развивать креативные способности и эмоциональный интеллект закладывается в семье и в школе. Уверен, ЕГЭ выпускники сдадут успешно. Но самое ценное – полученные ими в школе базовые знания, это их самый надежный стартовый капитал для взрослой и ответственной жизни».

Напомним, Самарская область вошла в ТОП-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года. Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.

Качественная подготовка к экзаменам создает комфортные условия для ребят, помогает им показать свой максимум. По итогам ЕГЭ в 2025 году в Самарской области 193 стобалльных результата, в том числе 13 выпускников получили по 100 баллов сразу по двум предметам.

По инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выпускники, сдавшие экзамен на 100 баллов получили выплаты в размере 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат. Средства выделены из областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Самарской области.

В 2025 году почти 2500 лучших выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении», в том числе более 1400 – медалью I степени и почти 1100 – II степени. В общем числе медалистов 137 человек – имеют наивысший результат ЕГЭ по учебным предметам.

В 2025 году каждый четвертый выпускник получил суммарно по трём предметам ЕГЭ более 220 баллов. Это важный показатель образовательной успеваемости, отражающий качество подготовки выпускников и конкурентоспособность школы или региона.

В 2026 году ЕГЭ сдадут свыше 12500 выпускников 11 классов, ОГЭ – свыше 36000 девятиклассников. Для этого задействуют 552 пункта проведения экзаменов (ППЭ), в которых будут работать порядка 15000 специалистов.

Самарский регион является одним из ведущих промышленных центров России с развитыми машиностроением, нефтехимической, топливной и электроэнергетической отраслями. В этом году 40,2% одиннадцатиклассников региона выбрали естественно-научные предметы (физику, химию, биологию, информатику) и профильную математику (для сравнения: в среднем по РФ этот показатель составляет 32,5%). Такие приоритеты позволят выпускникам поступать на востребованные технические специальности.

Фото: Александр Гуськов, газета «Образование - Самарский регион»