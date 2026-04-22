В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
В Тольяттинском ТЮЗе «Дилижанс» 7 мая спектакль «Русский характер» (12+).
Какие театры Тольятти можно посетить по Пушкинской карте
В преддверии ежегодной международной акции «Диктант Победы» начала работу уличная фотовыставка, приуроченная к годовщине самого масштабного исторического тестирования в мире. Экспозиция, организованная в рамках федерального проекта «Историческая память» п
В Самаре на площади Славы открылась фотовыставка к 8-й годовщине «Диктанта Победы»
Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.
Самара намерена расширить сотрудничество с ГИТИС
22 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «За кулисами времени». 
Состоялось открытие выставочного проекта САТОБ «За кулисами времени» в Самарском Историческом парке
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба

В среду, 22 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.

Глава региона сообщил, что в результате очередной массированной атаки противника на Самарскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов, в Сызрани пострадали мирные жители, двое – погибли, в том числе ребенок.

«Эта варварская акция еще раз продемонстрировала террористическую сущность украинского режима, целями которого являются дестабилизация ситуации в регионе и запугивание населения», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В рамках повестки участники рассмотрели вопросы обеспечения безопасности, готовности сил и средств к реагированию на угрозы террористического характера в период подготовки и проведения Праздника Весны и Труда, а также 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В своем выступлении губернатор отметил, что в условиях проведения специальной военной операции мероприятия, посвященные 1 Мая и Дню Победы, имеют важнейшее государственное значение – как в политическом, так и социально-идеологическом плане. Они позволяют сплотить общество и напомнить о той высокой цене, которую заплатил советский народ за свободу Родины в борьбе с нацистской угрозой.

Вячеслав Федорищев обратил внимание, что действия противника сегодня направлены не только на объекты критически важной инфраструктуры, но и на места проживания мирных граждан. Фиксируются попытки «раскачать» социальные процессы в обществе, в том числе методами информационной войны.

На заседании также обсудили эффективность принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов массового отдыха и оздоровления детей, мест массового пребывания людей.

Было отмечено, что в Самарском регионе расположено более 700 объектов отдыха детей и их оздоровления, где в период летних каникул размещается около 60 тысяч детей. Самарская область также принимает на детский отдых несовершеннолетних из соседних регионов и с приграничных российских территорий, где ведутся боевые действия.

«Многочисленные факты совершения украинскими военными и иностранными наемниками преступлений против мирного населения свидетельствуют о необходимости принятия повышенных мер безопасности на объектах отдыха и оздоровления детей. Реализация таких мероприятий невозможна без установления высокого уровня взаимодействия правоохранительного блока с органами региональной власти», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона обозначил ряд первостепенных задач. Среди них обеспечение безопасности проведения праздничных мероприятий, антитеррористической защищенности объектов массового отдыха и оздоровления детей, готовность сил и средств к реагированию на возможное осложнение обстановки, а также своевременное пресечение совершения террористических актов. По итогам профильным министерствам и ведомствам даны соответствующие поручения.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

