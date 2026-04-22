Возбуждено уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей Самарской области при атаке украинских боевиков

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст.205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Самарской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Утром 22 апреля 2026 года на территории города Сызрани зафиксировано падение не менее 11 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных формирований с последующей детонацией. По предварительным данным, в результате преступных действий ВФУ погибли женщина и ребенок, пострадали еще несколько мирных жителей. Также в результате атаки повреждены жилые дома и гражданские объекты. Наиболее тяжелые последствия наступили вследствие попадания БПЛА в четырехэтажный многоквартирный жилой дом, где произошло обрушение части подъезда.

В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших.

Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению.

Фото: скриншот видео СК РФ