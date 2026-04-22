Возбуждено уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей Самарской области при атаке украинских боевиков

Я нашел ошибку
Главные новости:
198 единиц подвижного состава — от новых «Львят» и «Витязей» до техники постарше — проходят проверку, чтобы в жару поездки в Самаре оставались комфортными.
Самарские трамваи и троллейбусы готовят к летнему сезону
С 18 по 24 апреля проходит творческо-образовательная экспедиция «Две реки — одна страна: от Лены до Волги». В Самару прибыла делегация школьников из Якутска.
Творческо-образовательная экспедиция «Две реки — одна страна: от Лены до Волги» проходит в Самаре
На днях, руководство ГУ МВД России по Самарской области приняло участие в торжественном собрании в режиме видеоконференцсвязи, организованном Договорно-правовым департаментом МВД России.
Правовой отдел ГУ МВД России по Самарской области вошел в тройку лучших среди регионов России
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
В Тольяттинском ТЮЗе «Дилижанс» 7 мая спектакль «Русский характер» (12+).
Какие театры Тольятти можно посетить по Пушкинской карте
В преддверии ежегодной международной акции «Диктант Победы» начала работу уличная фотовыставка, приуроченная к годовщине самого масштабного исторического тестирования в мире. Экспозиция, организованная в рамках федерального проекта «Историческая память» п
В Самаре на площади Славы открылась фотовыставка к 8-й годовщине «Диктанта Победы»
Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.59
-0.65
EUR 87.77
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Возбуждено уголовное дело по факту гибели и ранения мирных жителей Самарской области при атаке украинских боевиков

190
Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст.205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по жилым и гражданским объектам Самарской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.    

Утром 22 апреля 2026 года на территории города Сызрани зафиксировано падение не менее 11 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных формирований с последующей детонацией. По предварительным данным, в результате преступных действий ВФУ погибли женщина и ребенок, пострадали еще несколько мирных жителей. Также в результате атаки повреждены жилые дома и гражданские объекты. Наиболее тяжелые последствия наступили вследствие попадания БПЛА в четырехэтажный многоквартирный жилой дом, где произошло обрушение части подъезда.  

В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших.

Следствие даст правовую оценку действиям украинских военнослужащих, причастных к этому преступлению.

 

Фото: скриншот видео СК РФ

 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
