Творческо-образовательная экспедиция «Две реки — одна страна: от Лены до Волги» проходит в Самаре

С 18 по 24 апреля в Самаре в рамках Года единства народов России проходит творческо-образовательная экспедиция «Две реки — одна страна: от Лены до Волги». В Самару прибыла делегация обучающихся МАОУ СОШ № 39 им. Н.И. Шарина из города Якутска.

«Такие проекты — это не просто обмен культурным опытом, а настоящее воспитание уважения и интереса к многообразию традиций нашей страны. Когда дети из разных регионов России встречаются, делятся своими обычаями, учатся друг у друга, они закладывают фундамент будущего единства и дружбы народов. Подобные проекты должны развиваться и поддерживаться, ведь именно через такие живые искренние встречи формируется настоящая гражданская идентичность и любовь к России», – подчеркнула руководитель Департамента образования Самары Ирина Коковина.



Так, 20 апреля в Лицее № 124 состоялся обмен опытом между школьниками: гости из Якутска познакомили самарских сверстников с уникальными традициями и обычаями народа Республики Саха. Особое внимание было уделено демонстрации национального инструмента — варгана (хомуса), история которого насчитывает более пяти тысяч лет. Якуты верят, что его звуки обладают целебной силой, отгоняют злых духов и помогают человеку познать себя. Также гости представили традиционный обряд одевания якутской невесты, проводимый в строгом соответствии с многовековыми обычаями, а еще провели мастер-классы по созданию традиционных якутских украшений и оберегов, которые, согласно поверьям, защищают от злых духов.



«Сегодня мы лично увидели, как ребята из Якутска дорожат своей культурой и как они живут ею каждый день. Для наших самарских учеников это бесценный опыт — познакомиться с традициями, обменяться взглядами и почувствовать себя частью большой многонациональной страны. Именно такие встречи укрепляют дружбу между народами России. Очень важно, чтобы подобные экспедиции продолжались, ведь только узнавая друг друга, мы по-настоящему становимся единым народом», – отметила депутат Думы г. о. Самара Елена Свиридова.



Самарские школьники представили традиции и обычаи народов Поволжья. На сцене выступили творческие коллективы лицея.



«У нас запланирована большая и насыщенная программа, направленная на глубокое погружение гостей в самарскую культуру. Для ребят из Якутска мы подготовили экскурсии по знаковым местам города, включая Дом-музей Константина Головкина, знакомство с нашей архитектурой и традициями региона. Важной частью программы станет обмен образовательными проектами, совместные творческие мастер-классы и, конечно, знакомство с национальными костюмами и кухней Поволжья. Уверена, такой формат позволит укрепить дружбу между нашими городами», – подчеркнула директор МБОУ «Лицей № 124 им. подполковника полиции Лазутина Д.А.» Татьяна Железникова.



По решению президента РФ Владимира Владимировича Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Цель инициативы — укрепить межнациональное согласие и взаимопонимание, пресечь попытки разжигания межнациональной розни, популяризировать идею единства многонационального народа России и сохранить культурное многообразие страны.

Фото: пресс-служба администрации Самары