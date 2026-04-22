В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции

В областной столице состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних «Лучший по профессии - 2026», проводимого с целью повышения престижа органов внутренних дел.

В состязании приняли участие сильнейшие сотрудники полиции, представители территориальных органов внутренних дел области и регионального главка МВД.

Испытания начались с прохождения тестирования по служебной, правовой и огневой подготовке. Участники демонстрировали высокие знания законодательства, основ оказания доврачебной помощи, теоретических аспектов применения оружия и владение боевыми приемами.

Упорная борьба за звание «Лучший по профессии» продолжилась в тире, где сотрудники полиции продемонстрировали навыки владения табельным оружием на огневом рубеже, а в спортзале и на стадионе участковые уполномоченные полиции показали свои умения в ходе отработки боевых приемов борьбы и сдачи нормативов по физической подготовке.

Все конкурсанты показали достойные результаты, подтвердив свои профессиональные навыки и готовность выполнять возложенные на них служебные задачи.

Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

