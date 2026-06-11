В Самарском академическом театре оперы и балета им. Шостаковича состоится показ оперы «Иоланта» в авторской версии Юрия Башмета

Концерт проходит при поддержке Правительства Самарской области

Организатор концерта — Автономная некоммерческая организация гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы»

18 июня 2026 года в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится показ последней оперы великого русского композитора, Петра Ильича Чайковского – «Иоланта» в авторской версии народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета. Спектакль состоится в рамках V Музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области.

Иоланта – последняя опера русского гения. Своего рода послание будущим поколениям… Чистая и светлая, она наполнена Любовью – божественной, родительской и человеческой, лишена отрицательных персонажей и традиционного конфликта, её главная героиня интуитивно стремится постичь Свет Мира. «Слава тебе, Творец Вселенной!» - коленопреклоненная молитва заключительного ансамбля «Иоланты» звучит как напоминание, что наш мир – это Дар, созданный для Гармонии и Любви.

Музыкальный спектакль — это сочетание лучших фрагментов из оперы и монологов самого автора (задумчивых и пронзительных, порою страстных и нежных) о необходимости любить, о миссии Музыки в мире, наполненном шумом и хаосом.

Чайковский сочиняет «Иоланту» уже всемирно признанным композитором, но продолжает мучительно сомневаться в себе, своём таланте и возможности сказать новое; и вот, на этой грани диалога с самим собой создает шедевр – «Я напишу оперу, от которой все плакать будут».

Замок короля Рене погружает нас в мистическое пространство красоты, красных роз и зеленого луга. В этой атмосфере рождаются невероятные чувства, превращаясь в созвучия, которые дают Надежду; физическая слепота отступит перед духовным прозрением, стремление к Свету обернется свободой любить.

Премьера спектакля состоялась 05 июля 2025 года в Усадьбе «Демьяново» в Клину.