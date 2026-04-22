Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре

22 апреля в Самаре стартует ежегодная Международная акция «Георгиевская лента». Активисты местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут раздавать жителям города Георгиевские ленты, символизирующие военную доблесть и славу.

Первые Георгиевские ленты «Волонтеры Победы» начнут раздавать 22 апреля с 14:00 на площади Куйбышева, где традиционно проходят основные торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Здесь же волонтеры будут раздавать ленты в праздничные дни 1 и 9 мая, а также 7 мая на площади Славы.

Во время акции волонтеры будут также рассказывать жителям о том, что означает Георгиевская лента, почему она связана с праздником Дня Победы и как ее правильно носить.