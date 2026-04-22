Школам, учреждениям СПО и вузам региона  открыт доступ к проекту «Уроки кинограмотности»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.
Самара намерена расширить сотрудничество с ГИТИС
22 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «За кулисами времени». 
Состоялось открытие выставочного проекта САТОБ «За кулисами времени» в Самарском Историческом парке
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Конкурс «Вместе против коррупции!» проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик», в трех возрастных группах.
Молодежь приглашают принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!»
Администрация Самары объявила о проведении конкурса на получение грантов социально ориентированными некоммерческими организациями, которые реализуют социальные проекты.
Самарские НКО могут получить грантовую поддержу до миллиона рублей
В связи с предстоящими праздниками 1 и 9 мая «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» Самары информирует об изменении режима работы.
В майские праздники изменится режим работы самарских МФЦ 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.59
-0.65
EUR 87.77
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школам, учреждениям СПО и вузам региона  открыт доступ к проекту «Уроки кинограмотности»

Педагогам образовательных учреждений  Самарской области в рамках мероприятий Года единства народов России доступны материалы для проведения «Уроков кинограмотности», во время которых учащиеся обсудят ценности и образы героев кино и смогут увидеть кинопроекты шорт-листа Кинопремии «Герои большой страны», которая прошла в Национальном центре «Россия» в начале 2026 года. (6+)

Национальная Кинопремия «Герои большой страны» в преддверии Праздника Весны и Труда и Дня Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проектного офиса Года единства народов России, Национального центра «Россия» и Фонда развития культуры и кинематографии СТРАНА открывают образовательным учреждениям и организациям дополнительного образования доступ к «Урокам кинограмотности» с просмотром и обсуждением проектов шорт-листа Кинопремии.

Материалы для Уроков и сами проекты будут бесплатно доступны на Киноплатформе«Мотивирующие уроки», достаточно перейти на сайт: Мотивирующиеуроки.рф

Уроки кинограмотности проводятся по модели «мотивирующих уроков», в течение шести лет активно применяемой педагогами и организаторами воспитательной работы в 89 регионах страны, и устроены так, чтобы с их помощью можно было легко доносить до юной аудитории знание, как различать хороших героев и отрицательных персонажей, отделять созидательные киносюжеты от деструктивных. Как показывает обратная связь от сотен тысяч юных участников и самих педагогов, этот формат нравится учащимся и влияет на формирование личности молодого человека, помогает размышлять о будущем, как реализовать свой потенциал с пользой для общества.

Актер Виктор Хориняк, «российский богатырь», любимец детей и подростков, участвовавший в организации Кинопремии, считает, что «тема героя» - одна из самых важных не только в кино, но и в жизни: «Мы постоянно пытаемся понять, кто он - герой нашего времени, на кого равняться, на кого хочется быть похожими, кому мы хотим радоваться вместе с нашими детьми. Этот вопрос всегда живой и очень субъективный.Для каждого герой будет своим. Поэтому правильнее - не «найти единственный ответ»,а все время задаваться этим вопросом - и искать свой».

Сооснователь и руководитель платформы «Мотивирующие уроки», продюсер Татьяна Третьякова с благодарностью отмечает вклад в проект Минпросвещения России: «Важно дотянуться до миллиона педагогов, чтобы донести до них полезный и удобный инструмент воспитательной работы. Чтобы убедить молодежь более серьезно относиться к себе и к тому, что они смотрят в кино или на гаджетах, необходимо дать в руки учителей и преподавателей качественный по содержанию контент и удобный эффективный формат работы с ним. Мы с помощью кинопремии такие проекты отобрали и можем совершенно бесплатно доставить их в любую точку России.Учитывая географию, мы рассчитываем на помощь уважаемых коллег из Минпросвещения, для которых цели проекта понятны и близки».

В «Уроки кинограмотности» войдут проекты шорт-листа: «10 дней до весны», «Екатерина Великая», «На деревню дедушке», «Про людей и про войну», «Комитет», «Точка притяжения», «Она. Татьяна Навка», «Группа Крови», «Один хороший день», «Тыловики» и многие другие.

На кинопремию в 2026 году было заявлено 532 кинопроекта, в шорт-лист вошли 55.Отбор проходил на основе научно-интегративного метода с оценкой визуального качества и содержания – ценностей и образа героя, а также, с учетом влияния проектов на юных зрителей. В жюри вошли эксперты по контенту, представители индустрии кино и общественности. Председателем стал Артем Жога, Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе, Герой Донецкой Народной Республики.

Генеральный продюсер Кинопремии Михаил Чурбанов, комментируя старт Уроков кинограмотности, уточняет: «Важно, что учащиеся познакомится с фильмами и сериалами, отобранными Кинопремией, которая задает еще один критерий оценки кино.Немного производителей понимают, как работать с ценностями. Наша цель - через фокус на содержании, через научную оценку влияния контента на аудиторию и на промышленное развитие нашей страны, создать условия для воспитания зрителя,способного посмотреть на кинопродукт на основе ценностно-ориентированного подхода, а с другой стороны – предложить кинопроизводителям рассматривать создаваемые ими проекты и с позиции порождаемых в обществе эффектов».

Партнер проекта «Уроки кинограмотности» - Национальная Кинопремия «Герои большой страны» - проводится при информационно-организационном содействии Управления общественных проектов Президента РФ, при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, Национального центра «Россия», Мастерской новых медиа, Проекта «ДНК России» Президентской Академии, при содействии Минобороны России, Министерства иностранный дел, Следственного комитета РФ, ФАДН России,Газпром Медиа Холдинга, Холдинга ON Медиа, онлайн-кинотеатров KION и Okko,кинокомпаний «Централ Партнершип» и «Триикс Медиа», Пятого канала, ПЦ «Счастье»,РАКИБ, АРТ Мастерс, промышленных компаний: Русская медная компания, Пенетрон Россия и Уральская горно-металлургическая компания.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список