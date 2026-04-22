Самарский врач-эпидемиолог: вакцинация защищает от инфекций, опасных для сердца

Врач-эпидемиолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Надежда Филиппова:



"Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями вакцинация — это не просто профилактика простуды, а критически важный инструмент защиты жизни. Инфекции, такие как грипп и пневмококковая, создают колоссальную нагрузку на организм. Она может стать фатальной для ослабленного сердца.



Почему инфекции опасны для сердца?

Сердечно-сосудистые патологии часто сопровождаются сниженным иммунным ответом. В таких условиях обычный вирус может спровоцировать:

развитие миокардита (воспаления сердечной мышцы)

острое обострение сердечной недостаточности

дестабилизацию атеросклеротических бляшек, ведущую к тромбозам.



Вакцинация помогает снизить риск развития тяжелых форм инфекций.



По статистике при вакцинации от гриппа смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 18%, от тяжелых коронарных событий - на 13% и на 27% от инфаркта миокарда.

Вакцинация от пневмококковой инфекции снижает смертность на 13% и от инфаркта миокарда на 27%.



Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо обсуждать свои планы вакцинации с лечащим врачом, который сможет дать рекомендации, основываясь на индивидуальных показателях здоровья и истории болезни".