Самарский врач-эпидемиолог: вакцинация защищает от инфекций, опасных для сердца

Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
В 2025 году в онлайн-голосовании по проектам развития комфортной городской среды приняли участие свыше 16,5 миллионов граждан.
Владимир Путин дал старт голосованию по проектам развития комфортной городской среды — «Единая Россия» ежегодно проводит его вместе с Минстроем
Ректору ГИТИСа Григорий Заславский приехал в Самару с официальным визитом по приглашению Министерства культуры Самарской области.
Самара намерена расширить сотрудничество с ГИТИС
22 апреля в Историческом парке «Россия – моя история» открылся выставочный проект Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича «За кулисами времени». 
Состоялось открытие выставочного проекта САТОБ «За кулисами времени» в Самарском Историческом парке
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
Конкурс «Вместе против коррупции!» проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик», в трех возрастных группах.
Молодежь приглашают принять участие в конкурсе соцрекламы «Вместе против коррупции!»
Администрация Самары объявила о проведении конкурса на получение грантов социально ориентированными некоммерческими организациями, которые реализуют социальные проекты.
Самарские НКО могут получить грантовую поддержу до миллиона рублей
В связи с предстоящими праздниками 1 и 9 мая «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» Самары информирует об изменении режима работы.
В майские праздники изменится режим работы самарских МФЦ 
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарский врач-эпидемиолог: вакцинация защищает от инфекций, опасных для сердца

Врач-эпидемиолог Самарского областного кардиодиспансера Надежда Филиппова: "Вакцинация помогает снизить риск развития тяжелых форм инфекций".

Врач-эпидемиолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Надежда Филиппова:

"Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями вакцинация — это не просто профилактика простуды, а критически важный инструмент защиты жизни. Инфекции, такие как грипп и пневмококковая, создают колоссальную нагрузку на организм. Она может стать фатальной для ослабленного сердца.

Почему инфекции опасны для сердца?
Сердечно-сосудистые патологии часто сопровождаются сниженным иммунным ответом. В таких условиях обычный вирус может спровоцировать:
развитие миокардита (воспаления сердечной мышцы)
острое обострение сердечной недостаточности
дестабилизацию атеросклеротических бляшек, ведущую к тромбозам.

Вакцинация помогает снизить риск развития тяжелых форм инфекций.

По статистике при вакцинации от гриппа смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 18%, от тяжелых коронарных событий - на 13% и на 27% от инфаркта миокарда.
Вакцинация от пневмококковой инфекции снижает смертность на 13% и от инфаркта миокарда на 27%.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо обсуждать свои планы вакцинации с лечащим врачом, который сможет дать рекомендации, основываясь на индивидуальных показателях здоровья и истории болезни".

