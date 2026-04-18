Умер хирург Олег Ермаков, проработавший более 36 лет в Самарском областном онкологическом диспансере

О кончине Олега Борисовича Ермакова, сообщили в Самарском областном онкологическом диспансере.

Олег Борисович родился 26 января 1950 года. 17 апреля 2026 года его жизнь оборвалась.

Более 36 лет, начиная с 1978 года, он посвятил работе в Самарском областном онкологическом диспансере. Торакальный хирург высшей категории, Олег Борисович был высококлассным специалистом, внесшим значительный вклад в развитие онкологической помощи и спасение жизней пациентов.

Коллеги и пациенты знали его как внимательного врача, профессионала своего дела и человека с большим сердцем.

Прощание состоится 19 апреля 2026 года с 9:00 по адресу: ул. Ново-Вокзальная, д. 231, кв. 16.

Вынос — в 11:00.