Самарский Роскадастр напоминает, что забытые документы на недвижимость хранятся ограниченное время

В архиве филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области находится на хранении уже более 600 тыс. оригиналов документов на недвижимость, которые граждане забыли забрать из МФЦ. Такие документы называют «невостребованными».

В 2025 году региональный Роскадастр принял на хранение почти 90 тыс. невостребованных пакетов документов, а в этом году еще 31 тыс. таких бумаг. При этом граждане лично забрали только 9 тыс. из этих документов.

При регистрации прав на недвижимость и постановке на кадастровый учет в многофункциональных центрах готовые документы хранятся 45 календарных дней. После чего они поступают в региональный Роскадастр. Большую часть «забытых» документов составляют закладные, договоры купли-продажи, акты передачи, согласия и платежные документы.

Для того чтобы самарцы смогли бесплатно получить свои документы по истечении 45 дней, необходимо обратиться в филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области по адресу: Ленинская, 25А и написать соответствующее заявление, либо воспользоваться сервисом выездного обслуживания. Документы также можно получить независимо от места их хранения, в том числе по экстерриториальному принципу.

«Надо иметь в виду, что такие документы могут срочно понадобиться людям, например, для продажи собственности или подачи налоговой декларации. Именно поэтому каждому владельцу недвижимости необходимо хранить оригиналы важных бумаг у себя», – отметила начальник межрайонного отдела филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Тамара Наумова.

Особое внимание обращаем на то, что максимальный срок хранения в архиве «забытых» документов на недвижимость составляет 10 лет. Это означает, что документы граждан, кто обращался в МФЦ в 2015 году, будут утилизированы. В 2025 году 11 140 пакетов невостребованных документов было уничтожено в установленном законодательством порядке. Подлинные экземпляры документарных закладных хранятся всего 3 года.

Информацию по вопросам получения невостребованных документов в Самарской области и оформления курьерской доставки можно получить по номеру телефона 8 (846) 200-50-28 либо обратившись в Ведомственный центр телефонного обслуживания 8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный).

Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области