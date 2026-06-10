Марина Сидухина вновь привезла подарки для детей в рамках акции «Коробка храбрости»

Сенатор Российской Федерации и координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина поддержала всероссийскую благотворительную инициативу сторонников партии. Она приехала в Штаб общественной поддержки, чтобы передать новые подарки для маленьких пациентов, которые находятся на длительном лечении в больницах.

Для сенатора это уже стало традицией. Марина Сидухина участвует в акции регулярно: привозит игрушки, книги, наборы для творчества, чтобы детям было чуть легче переносить больничные будни и трудные процедуры. В этот раз она также передала в «Коробку храбрости» развивающие игры, раскраски, наборы для творчества и другие вещи, которые помогут ребятам отвлечься и почувствовать, что о них заботятся.

Это всероссийский проект, который работает в больницах по всей стране. Суть простая: в специальные контейнеры собирают подарки для детей, проходящих длительное лечение. После болезненных процедур (уколов, капельниц, перевязок) ребёнок может сам выбрать себе награду — игрушку, книжку или что-то для творчества. Это сильно снижает страх перед лечением.

Условия строгие — вещи должны быть новыми и в заводской упаковке. Принимают: игрушки (кроме мягких), карандаши, фломастеры, краски, книги и раскраски, пазлы, конструкторы, настольные игры, наборы для творчества.

«Такие акции важны не только материально, но и морально. А доброта действительно помогает справляться с самыми трудными ситуациями», — отметила Марина Геннадьевна, передавая подарки.

Раньше «Коробку храбрости» проводили в формате двухнедельных марафонов. С декабря 2023 года по всей России тогда собрали больше 500 тысяч подарков. Теперь в Самарской области традиция стала постоянной: помочь можно в любой день.

Акция продолжается и любой желающий может принести вещи в местные отделения партии «Единая Россия» или в Штаб общественной поддержки по адресу: улица Революционная, 107.