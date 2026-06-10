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Госдума одобрила проект о кратном росте госпошлин для мигрантов

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Госдума одобрила проект о кратном росте госпошлин для мигрантов

Госдума приняла во II и III чтениях закон о повышении государственных пошлин в сфере миграции и введении новых сборов для увеличения доходов федерального бюджета. Трансляция заседания 10 июня велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

Так, документ вводит пошлины, которые ранее не взимались: при замене вида на жительство (ВНЖ) сбор составит 6 тыс. руб., а за выдачу дубликата разрешения на временное проживание (РВП) придется заплатить 5 тыс. рублей.

Значительно увеличивается стоимость уже существующих процедур. Пошлина за оформление многократной визы вырастет с 1920 до 6 тыс. рублей, приглашения на въезд — с 960 до 8 тыс. рублей, а выдача ВНЖ подорожает с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. Оформление РВП теперь обойдется в 15 тыс. рублей вместо 1920 рублей, а РВП в целях образования — в 8 тыс. рублей.

Стоимость разрешения на привлечение иностранных работников возрастет до 15 тыс. рублей. за каждого человека, на работу — до 5 тыс. рублей. Пошлина за прием в гражданство России и выход из него увеличится с 4200 до 50 тыс. рублей. Продление или выдача виз для въезда и выезда подорожает до 2 тыс. рублей.

При этом закон предусматривает ряд льгот. От уплаты пошлин за прием в гражданство освобождаются бывшие граждане СССР, участвующие в госпрограмме переселения соотечественников. Пошлины за РВП или ВНЖ не будут взимать с лиц, представляющих интерес для России, и членов их семей. Также льготы на получение гражданства и ВНЖ предоставлены иностранцам, заключившим контракт о службе в Вооруженных силах (ВС) РФ в период специальной военной операции (СВО). Дополнительно исключается плата за установление факта наличия или отсутствия гражданства РФ.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования. Согласно финансово-экономическому обоснованию, в 2026 году ожидаемые дополнительные доходы бюджета составят около 7,915 млрд рублей, а с 2027 года — 15,83 млрд рублей ежегодно, пишут "Известия".

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