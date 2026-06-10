«Молодой учёный» формирует здоровую среду научной конкуренции

В Самарской области продолжается приём документов от участников областного конкурса.

Конкурс «Молодой учёный» проводится по трём номинациям: «Студент» – для студентов вузов Самарской области, возраст до 35 лет включительно, «аспирант» – для аспирантов и соискателей учёной степени кандидата наук, возраст до 35 лет включительно, «докторант» – для докторантов и соискателей учёной степени доктора наук, возраст до 40 лет включительно.

«Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание развитию научного сектора, формируя широкий набор мер поддержки образования и науки. Самарская область, в свою очередь, также внедряет грантовые программы и дополнительные механизмы поддержки талантливых молодых учёных», – подчеркнул Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Работа должна обладать научной новизной, актуальностью для решения проблем региона и практической значимостью для развития научных школ Самарской области.

«Для нашего региона критически важно проводить такие конкурсы, как «Молодой учёный»: он охватывает все этапы научной карьеры от студента до докторанта, создавая непрерывный лифт для молодых талантов, удерживающий перспективные кадры в Самарской области и формирующий здоровую среду научной конкуренции. Ежегодный конкурс «Молодой учёный» даёт равные возможности всем соискателям из университетов, НИИ и реального сектора экономики и служит объективным индикатором качества исследований, которые ведут наши ученые», – говорит Александр Кузин, руководитель управления подготовки научных кадров Самарского университета им. Королёва.

Он обращает внимание соискателей на то, что в этом году также произошли изменения в номинациях конкурса. Если ранее была выделена отдельная номинация «Кандидат», нацеленная на уже состоявшихся молодых кандидатов наук, то в этом году введена номинация «Докторант». «Это сделано для того, чтобы сместить фокус поддержки на исследователей, находящихся на финальном этапе подготовки диссертации, и тем самым стимулировать рост числа защит именно на уровне докторантуры. Этот шаг крайне важен, поскольку конкурс становится стратегическим механизмом, мотивирующим учёных к скорейшему выходу на защиту докторской диссертации, а значит, укрепляет кадровый и научный потенциал региона», – уверен Александр Кузин.

К рассмотрению принимаются только завершённые научные исследования. В качестве конкурсной работы может быть представлена опубликованная статья, тезисы доклада, монография, патент или свидетельство об интеллектуальной собственности, полученные в конкурсном или предыдущем году. Не принимаются квалификационные работы (курсовая, дипломная), учебные пособия, автореферат и текст диссертации.

Победителям конкурса присуждаются денежные премии: студентам – 50 тысяч рублей; аспирантам и кандидатам наук – 100 тысяч рублей; докторантам и соискателям ученой степени доктора наук – 150 тысяч рублей.

Справочно:

Организаторами конкурса «Молодой учёный» выступают Самарский университет им. Королёва и министерство науки и высшего образования Самарской области.

Подробная информация о конкурсе (условия конкурса, правила оформления заявок, программа конкурса и пакет конкурсных документов) размещена на сайте ssau.ru/science.

Срок подачи заявок – со 2 июня по 1 июля 2026 г., c 10:00 до 16:00 часов в рабочие дни (пн. – пт.).

Заявки предоставляются:

– Лично, либо через представителя по адресу:

Для направлений конкурса Г (гуманитарные и общественные науки) и Е (естественные науки) – Самара, ул. Академика Павлова, 1, Самарский университет, корпус 22, каб. 404а.

Для направления конкурса Т (технические науки) – Самара, Московское шоссе, 34, Самарский университет, административный корпус, каб. 204.

– Почтой простым письмом на адрес: 443086, Самара, Московское шоссе, 34, Самарский университет, корп. 22, каб. 404а с пометкой на конверте «На конкурс «Молодой ученый» (дата отправки не позднее 1 июля 2026 г.).

Телефон для справок: 8(846) 334-54-39, 267-44-56, 267-43-71.