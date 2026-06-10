В Самаре спустили на воду новый пассажирский катамаран

Сегодня на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот» в Самаре состоялся торжественный спуск на воду головного пассажирского катамарана проекта 04790 «Соммерс-L».

Событие собрало представителей судостроителей и инспекторов Российского морского регистра судоходства: Дмитрия Мостовщикова и Андрея Чеченева.

Катамаран «Соммерс-L» разработан компанией «Форсс-Технологии» из Санкт-Петербурга и рассчитан на перевозку пассажиров по внутренним водным путям и прибрежным морским районам России.

Судно длиной 38 метров и шириной 9,5 метра рассчитано на перевозку около 300 пассажиров, развивает скорость не менее 10 узлов и оснащено двумя двигателями мощностью по 400 кВт каждый.

Российский морской регистр судоходства сопровождает проект на всех этапах строительства, обеспечивая контроль качества и соответствие международным стандартам.

«Соммерс-L» станет новым современным пассажирским судном, способным безопасно и комфортно перевозить сотни человек, а также поддерживать высокий уровень эксплуатации и экологической безопасности водного транспорта, пишет Самара-МК.