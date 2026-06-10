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Наиболее востребованной категорией отечественных товаров среди россиян являются продукты питания

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Наиболее востребованной категорией отечественных товаров среди россиян являются продукты питания

Аналитическая компания MAR CONSULT провела исследование про потребительские предпочтения в отношении отечественных товаров в различных категориях.

Наиболее востребованной категорией отечественных товаров среди россиян являются продукты питания  их выбирают почти 69% респондентов. Это подтверждает высокую степень доверия к российским производителям продовольствия. Значительно меньшим, но все же заметным спросом пользуются бытовая химия (28%) и товары для дома (26%). Одежду и косметику отечественного производства выбирают 18% и 17% опрошенных, соответственно.

Стоит отметить, что каждый пятый респондент (21%) затруднился с ответом, что может указывать на неопределенность в идентификации страны происхождения товаров в некоторых категориях.

Возраст респондентов оказывает заметное влияние на структуру предпочтений: молодежь (18-24 лет) демонстрирует высокий интерес к отечественной косметике (22%) и одежде (28%), что выше средних показателей по выборке. Группа 25-34 лет показывает минимальный уровень предпочтения отечественных продуктов питания (60%), при этом самый высокий интерес к косметике (25%) среди всех возрастных групп. Респонденты среднего возраста (35-44 лет) являются лидерами по выбору отечественной бытовой химии (36%) и продуктов питания (73%). Интерес к одежде в этой группе также высок (28%). В группе старшего поколения (55-65 лет) интерес к косметике падает до минимальных 4%. Также стоит отметить, что люди старше 55 лет активно выбирают товары для дома российского производства (32%).

В группе с доходом 4185 тыс. рублей наблюдается пик предпочтения отечественных продуктов (73%) и косметики (22%), но минимальный интерес к товарам для дома (17%). Группа с доходом 86150 тыс. рублей чаще других отдает предпочтение отечественной бытовой химии (31%). Респонденты с высоким доходом (более 151 тыс. рублей) проявляют наибольший интерес к отечественным товарам для дома (33%) и одежде (25%), сохраняя при этом высокий уровень лояльности к продуктам питания (70%).

Отечественные продукты питания являются безусловным лидером во всех демографических группах. Наиболее лояльную аудиторию для российских производителей косметики и одежды представляет молодежь и женщины, в то время как товары для дома и бытовая химия находят наибольший отклик у респондентов среднего и старшего возраста с доходом выше среднего.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR CONSULT: «Предпочтение россиян в пользу отечественных продуктов питания объясняется прежде всего исторически сложившимися представлениями о том, что Россия «аграрная страна» с развитым производством сельскохозяйственной продукции без ГМО. В то же время в таких категориях, как косметика, одежда, бытовая химия и товары для дома зарубежные бренды по-прежнему лидируют за счет сформировавшегося доверия к их дизайну и инновационности. Это связано зачастую с недостаточной осведомленностью о качестве российских аналогов в этих сферах».

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 1865 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в мае 2026 года.

Теги: Опрос

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