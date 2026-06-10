Каждый второй россиянин мечтает о летнем отпуске

Стало известно, как, с кем и где россияне планируют провести летний отпуск в 2026 году, сколько готовы потратить и что для них главное в хорошем отдыхе. Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 28—29 мая. В опросе приняли участие свыше 10 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Большинство россиян (64%) рассчитывают взять отпуск этим летом, 17% пока не определились с планами. Не собираются уходить в отпуск только 18% респондентов.

Продолжительность отпуска

Почти половина опрошенных (47%) планируют отдыхать от 1 до 2 недель, 18% рассчитывают на отпуск длительностью 2—3 недели, у 15% отпуск продлится 3−4 недели. Более месяца готовы отдыхать 13% респондентов, а менее недели — всего 7%.

Компания в отпуске

Летний отпуск для большинства остается семейным событием. Более половины россиян (52%) собираются провести его с семьей и детьми, 16% — с партнером, 11% — с родственниками. В одиночестве планируют отдыхать 11%, с друзьями — 5%, пока не определились — 4%.

Локация и формат отпуска

38% опрошенных планируют провести летний отпуск в другом регионе России, 20% — на даче или за городом, 18% — за границей, 3% — у родственников или друзей, а 15% останутся дома.

Самым популярным форматом отдыха 38% россиян назвали пляжный отпуск. Также востребованы отдых на даче / работа на участке (14%), экскурсионные поездки (13%) и отдых на природе (10%). Провести отпуск дома намерены 7% опрошенных, в санатории — 5%, с детьми — 4%. Городские путешествия предпочитают 4%, столько же — активный отдых, спорт или походы.

По данным Путешествий от Т-Банка, самые популярные внутренние туристические направления в летний период 2026 года — Санкт-Петербург (+26% прирост бронирований год к году), Москва (+50%), Казань (+32%), Нижний Новгород (+70%) и Сочи (+38%). В праздничные дни с 12 по 14 июня 2026 года лидером среди городов является Москва, на втором месте Санкт-Петербург, далее Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Среди зарубежных направлений больше всего путешественники предпочитают бронировать отели в Турции (количество бронирований увеличилось в 3,8 раз год к году), Китае (рост в 4,2 раза), Таиланде (рост почти в 2 раза). Также туристы выбирают Италию, Японию, Вьетнам, Францию и Индонезию. С 12 по 14 июня лидерами по бронированию отелей за рубежом стали Турция, Китай, Япония, Италия и Вьетнам.

В 2026 году самым дорогим бронированием среди такого вида размещения, как замок, стал Отель-замок Богатырь Сочи. Его забронировали на 10 дней, среди гостей были 2 взрослых и 1 ребенок, сумма бронирования составила 340 тыс. рублей.

Важные факторы при выборе места летнего отдыха

При выборе места отдыха большинство россиян (63%) прежде всего обращают внимание на стоимость поездки. Также большое значение имеют красивая природа и виды (52%), климат и погода (51%), безопасность направления (49%) и наличие чистого моря и пляжей (44%). Уровень сервиса и комфорт важны для 36%, транспортная доступность — для 31%, развитая инфраструктура (кафе, жилье, развлечения и т. д.) — для 30%, отсутствие большого количества туристов — для 25%, возможность отдыха с детьми — для 23%, программа активностей и развлечений — для 13%. Затруднились ответить 3%.

Как покупают авиабилеты

Согласно данным Путешествий от Т-Банка, в среднем авиабилеты бронируют за 21 день до поездки, а чаще всего билеты покупают по вторникам и средам. Средняя длительность сессии для заказа авиабилетов около 25 минут.

Также интересно, что большинство путешественников покупают билеты без багажа (64%).

Расходы на отпуск

Почти половина респондентов (45%) готовы потратить на летний отдых не более 50 тысяч рублей на человека. 31% называют комфортным бюджет от 50 до 100 тысяч рублей на человека, 13% — от 100 до 150 тысяч рублей, 7% — от 150 до 250 тысяч рублей, 2% — от 250 до 400 тысяч рублей и столько же — более 400 тысяч рублей на человека.

При этом 58% опрошенных отмечают значительный рост расходов на отдых, а 21% говорят о небольшом росте. У 8% траты почти не изменились, у 4% скорее сократились, а у 6% значительно сократились. 5% затруднились с ответом.

Что может изменить планы на отпуск

Главной причиной, которая может заставить полностью отказаться от отпуска или сильно сократить его в этом году, россияне назвали финансы. Для 54% главным фактором является нехватка денег, а для 42% — рост цен на билеты, жилье и отдых в целом. 40% называют важным фактором общую ситуацию в стране и мире.

Существенное влияние на отпускные планы оказывают и личные обстоятельства. По 28% респондентов отметили, что отказаться от отдыха могут из-за семейных обстоятельств или проблем со здоровьем. Для 19% препятствием могут стать сложности с поездками и логистикой, а для 15% — высокая рабочая занятость.

Значительно реже участники опроса связывают возможный отказ от отпуска с нежеланием куда-либо ехать (9%), неопределенностью планов (6%) или отсутствием подходящей компании для отдыха (4%).

При этом 10% заявили, что ничто не сможет заставить его отказаться от отпуска в этом году. Еще 2% затруднились ответить на вопрос.

Главное в отпуске

Для 46% опрошенных хороший отпуск — это прежде всего возможность расслабиться и восстановить силы. 15% считают главным новые впечатления, 9% — смену обстановки. По 8% респондентов ценят возможность провести время с семьей и друзьями или отдохнуть на море и природе.



Также главным в отпуске опрошенные называют уединение и спокойствие (6%), баланс между активностью и отдыхом (4%) и возможность увидеть что-то новое (2%).

Активный отдых, насыщенная программа, живое общение и новые знакомства важны лишь для 1%.

*В некоторых вопросах сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.