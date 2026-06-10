В Роскачестве назвали норму потребления воды в жару

В жаркую погоду потребность в воде возрастает, и привычный питьевой режим требует корректировки. Об этом предупредили в пресс-службе «Роскачества» в среду, 10 июня.

«В жару эту норму стоит увеличить примерно на пол-литра. Это связано с активным потоотделением и более быстрой потерей организмом влаги», — отметили специалисты в беседе с Lenta.Ru.

В ведомстве отметили, что обычно взрослому человеку рекомендуется около 30 мл воды на килограмм веса в сутки. При этом пить весь дневной объем за один раз не нужно, лучше распределить жидкость в течение дня и делать по несколько глотков каждые 20–30 минут, уточнили в «Роскачестве».

Особое внимание специалисты рекомендовали уделить детям и пожилым людям. Поскольку у них чувство жажды выражено слабее, воду им лучше предлагать регулярно. В «Роскачестве» уточнили, что кофе, сладкие газировки и пакетированные соки не утоляют жажду, а могут способствовать дополнительной потере жидкости.

«Лучший выбор — чистая питьевая вода, несладкий морс или зеленый чай», — рассказали специалисты.

Вода комнатной температуры усваивается организмом быстрее и безопаснее для горла, — рассказали эксперты, добавив, что вода комнатной температуры усваивается организмом быстрее и безопаснее для горла.