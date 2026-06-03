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На набережной самарцы смогут пройти профилактический осмотр

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10 июня на Некрасовском спуске набережной Волги пройдет бесплатная акция по профилактике и ранней диагностике рака кожи.

10 июня с 10:00 до 14:00 на Некрасовском спуске набережной Волги пройдет бесплатная акция для совершеннолетних жителей региона по профилактике и ранней диагностике рака кожи в рамках Всемирного Дня борьбы с меланомой.

 Бесплатный осмотр у врача-онколога и врача-дерматолога
 Консультации по профилактике рака кожи.
 Полезная информация об уходе за кожей, ранней диагностике и факторах риска рака.

Рак кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В Самарской области ежегодно выявляется более 2000 новых случаев. Лето – время повышенного риска из-за активного солнца, но ранняя диагностика спасает жизни! Приходите проверить кожу и узнайте, как обезопасить себя.

 Место: Некрасовский спуск набережной Волги
 Время: 10:00–14:00

Организаторы: Самарский областной клинический онкодиспансер при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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