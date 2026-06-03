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В Самарской области идет масштабная работа по обозначению границ охраняемых природных территорий

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В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Самарской области» продолжается масштабная работа по обозначению границ охраняемых территорий на местности и координации режима охраны.

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Самарской области» продолжается масштабная работа по обозначению границ охраняемых территорий на местности и координации режима охраны. Всего в регионе насчитывается 211 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения — их общая площадь сопоставима с четырьмя Жигулевскими заповедниками. Статус ООПТ защищает эти уникальные природные комплексы от хозяйственного освоения и сохраняет их в естественном состоянии для будущих поколений. При этом природоохранный фонд продолжает расти: в настоящее время уже готовы проекты еще трех новых ООПТ, которые ожидают утверждения.
В новом сезоне специалисты проводят обследование границ памятников природы, устанавливают более 120 предупреждающих аншлагов и 46 информационных стендов. Они появятся на памятниках природы в Богатовском, Борском, Елховском, Исаклинском, Камышлинском, Кинель-Черкасском, Кинельском, Красноярском, Пестравском и Сергиевском районах. Особое внимание уделят объектам, наиболее подверженным антропогенной нагрузке. Массовый поток туристов ежегодно растет, поэтому под дополнительную координацию режима охраны взяты пять самых посещаемых ООПТ: «Малоусинские нагорные сосняки и дубравы», «Рачейские скалы» и «Рачейская тайга», «Семь ключей» и «Подвальские террасы». Координаторы режима охраны следят за порядком, фиксируют нарушения и разъясняют посетителям правила посещения ООПТ. Параллельно на степных памятниках природы усилен контроль для предотвращения незаконной распашки земель.
«Сейчас ведется работа над созданием дирекции по управлению памятниками природы. Она обеспечит их постоянную охрану и поможет регулировать туристический поток. Это важно и для сохранения экосистем, и для развития осознанного экотуризма вместо стихийного», — отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
В регионе продолжает работу система космического дистанционного мониторинга. При любых изменениях на охраняемых территориях экологические инспекторы оперативно получают снимки со спутников, что позволяет вовремя зафиксировать и пресечь незаконные действия не только на территории самих памятников, но и их охранных зон. В прошлом году распоряжением Губернатора Вячеслава Федорищева были утверждены охранные зоны для 60 памятников природы.
«Природные процессы не признают административных границ. Создание охранных зон и видимое обозначение границ ООПТ — это дополнительная гарантия сохранности памятников природы со стороны государства. Мы обязаны защитить наше природное наследие для будущих поколений», — добавил Артем Ефимов.
На особо охраняемых природных территориях регионального значения строго запрещается: любая деятельность, причиняющая вред уникальным природным объектам; строительство зданий, дорог и других сооружений; движение и стоянка транспорта вне специально оборудованных дорог; разведение костров, устройство палаточных городков, кемпингов и туристических стоянок в неположенных местах; замусоривание, проведение сельскохозяйственных работ, применение химических препаратов. За нарушение установленного режима гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 500 тысяч рублей.
С начала года экологический надзор провел обследование 22 особо охраняемых природных территорий, по результатам которых выявлено 11 нарушений режима охраны. В настоящее время ведется работа по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц. Уже объявлено 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, возбуждено 1 дело об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ. 

Теги: Самара

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