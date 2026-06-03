В Самаре показали оперу «Турандот» и балет «Ромео и Джульетта» от «Урал Опера Балет»

28 мая 2026 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича состоялась постановка знаменитой оперы «Турандот» в рамках гастролей Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета («Урал Опера Балет»).

Автор оперы, композитор Джакомо Пуччини ушел из жизни, оставив финал своего шедевра неизвестным. В Самаре был представлен самый распространенный и счастливый финал в версии композитора Франко Альфано.

Режиссером выступил француз Жан-Ромен Весперини. Постановка отличалась визуальной красотой и сказочностью, режиссер не стал искать вычурных новаторских способов донести историю до слушателей.

«Это одна из лучших постановок, которые у нас есть», - отметил Алессандро Биччи, художественный руководитель Урал Опера Балет.

В главных партиях были звезды екатеринбургской труппы. Принца Калафа исполнил Ильгам Валиев, а Турандот - Луиза Жулева (Турандот). Рабыню Лю сыграла Елена Павлова.

«Самое сложное в этой партии – комбинация технически вокальной сложности и эмоциональной ранимости, которая часто отсутствует у исполнительниц роли», - поделилась Луиза Жулева. По ее трактовке, Турандот – это ранимая девочка, которая очень боится любви, но в результате влюбляется.

Со своей стороны, Ильгам Валиев видит Калафа в этой постановке больше романтиком, который старается очаровать Турандот любовью и обаянием.

Перед спектаклем о представлении рассказал и Константин Чудовский, главный дирижер Урал Опера Балет

«Мы в Самаре уже не первый раз, мы были в 2022 году, привозили балеты. Театр просто прекрасный, нас очень тепло приняли. "Турандот" – одна из моих любимых опер, в ней хорошо всё. Мне кажется, любая мелодия в ней является шедевром. Это тот спектакль, на который всегда полные залы».

Зрители по окончании спектакля долго аплодировали артистам и музыкантам.

Также «Урал Опера Балет» представил в Самаре балет «Ромео и Джульетта».

В свою очередь, самарский театр покажет в Екатеринбурге оперу Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (16+) и балет Петра Чайковского «Спящая красавица» (16+).