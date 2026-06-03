САТОБ отправляется на гастроли в Екатеринбург

С 4 по 7 июня 2026 года состоятся «Большие гастроли» Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в Екатеринбурге, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета пройдут показы спектаклей оперы Д.Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» и балета П. Чайковского «Спящая красавица».

«Федеральный проект «Большие гастроли» дает уникальную возможность театрам представить свою работу широкой аудитории. Я хочу пожелать коллективу нашего замечательного театра удачных гастролей! Уверена, что они пройдут на самом высоком уровне и ценители театрального искусства и музыки Екатеринбурга получат массу положительных эмоций от выступлений наших артистов», – Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

«Самарский театр оперы и балета впервые выходит на площадку одного из самых успешных и титулованных музыкальных театров России, который выделяется среди других особым репертуаром и высоким уровнем постановок. Символично, что для «Больших гастролей» выбраны именно эти спектакли. «Леди Макбет Мценского уезда» – наш бренд. С этой постановки началось формирование новой репертуарной политики театра с акцентом на произведения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Сейчас у нас семь опер, балетов и концертных программ на музыку легендарного композитора. Второй спектакль, который мы покажем на сцене Урал Опера Балет – балет «Спящая красавица» – украшение любого театра. Думаю, екатеринбуржцы оценят наш классический подход к балетным постановкам. И хочется, чтобы «Большие гастроли» стали не только поводом для знакомства с коллегами, но и мостиком к дальнейшему сотрудничеству», – Евгений Хохлов, художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович Опера Балет.

В год 95-летия Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича уже в третий раз примет участие в «Больших гастролях». В 2021 году коллектив с большим успехом выступил в Астрахани, а в 2024 году в городах Севастополь и Симферополь.

Фото: минкульт СО