Делегация Самарской области начала работу на ПМЭФ 3 июня

3 июня в Санкт-Петербурге заработал уже 19-й по счету ПМЭФ. Он продлится до 6-го числа. На нем работает в том числе делегация Самарской области.

Ее возглавляет губернатор Вячеслав Федорищев. Регион планирует подписать важные соглашения. Плюс деловая программа и обсуждение инвестпроектов с партнерами из других субъектов и стран.

Также на ПМЭФ разместили стенд Самарской области с четырьмя макетами лодок. В нем же соединены идеи промышленной мощи губернии и природной энергии, которую олицетворяет Волга.

Причем на реке сделан основной световой акцент. Она здесь — свидетель индустриального прогресса 63-го региона и поток, соединяющий человека и инновации.

Еще подготовили подвесную конструкцию, которая транслирует идею о Самаре космической. Дополнительно разместили двигатели в зоне гастро-бара. Там же посетители смогут прочувствовать гостеприимство региона, пишет Самар-МК.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области