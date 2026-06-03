Нового перевозчика хотят выбрать в Самаре на 492-й автобусный маршрут

В Минтрансе Самарской области рассказали, когда планируют определиться с перевозчиком на автобусный маршрут № 492.

На днях на странице губернатора Вячеслава Федорищева появился комментарий местной жительницы, которая жаловалась на работу общественного транспорта по этому направлению.

По ее словам, после 16:00 коммерческих маршруток уже нет. Причем 492-й идет от ТРК «Московский» до Новокуйбышевска. Всего — 43 километра. Развозит в том числе студентов, сотрудников местных предприятий, добавила женщина.

В региональном Минтрансе объяснили, что перевозчик отказался от обслуживания в одностороннем порядке, пишет Самара-МК.

«Объявлен открытый конкурс по поиску нового. Назначен на 8 июня», — уточнили в министерстве.