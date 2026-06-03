Студенты из Самарской области вошли в число победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»

В Нижнем Новгороде подвели итоги финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ. Участниками и гостями масштабного события стали более 10 тысяч человек из 89 регионов России и 19 дружественных государств. Победителей и призеров поздравили Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов.

Обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей финала чемпионата «Профессионалы» поздравил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Движение «Профессионалы», которое мы развиваем в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, дает возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги в построении успешной карьеры. Важно, что свыше 10 тыс. компаний и предприятий поддерживают участников движения «Профессионалы». Они уже предложили более 50 тыс. стажировок и вакансий конкурсантам. Поздравляю победителей и призеров финала по компетенциям креативных индустрий и ИТ и благодарю их наставников за вклад в развитие ребят!» – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 2026 году финал чемпионата «Профессионалы» проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде в мае состоялся финал по компетенциям блока «Креативные индустрии и ИТ», в Калуге в августе пройдет финал по компетенциям блока «Промышленность», в Санкт-Петербурге в ноябре – декабре состоится финал по компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство», «Медицина», «Строительство» и «Инженерные технологии».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионат работает как мощный социальный лифт.

«Само участие в соревнованиях открывает ребятам реальные карьерные перспективы. Победителей, призеров и их наставников ждут крупные премии от Правительства России. Кроме того, ребята автоматически получают оценку «отлично» за демонстрационный экзамен, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения в колледже. Но главное – финал чемпионата «Профессионалы» – это уникальная среда, где встречаются образование, индустрия и сами студенты. В такой атмосфере технологии быстрее приходят в учебный процесс, а ребята учатся решать задачи, максимально приближенные к реальному производству», – рассказал Сергей Кравцов.

Самарская область второй год подряд находится в лидерах по количеству участников чемпионата. «Такие состязания дают ребятам возможность попробовать себя в профессии, развивать свои таланты, получать новые знания. А работодатели не только участвуют в оценке, но и приглашают призеров на стажировки и предлагают трудоустройство», - отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, подводя итоги регионального этапа. Движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Решению этих задач также способствует Народная программа партии «Единая Россия».

В основном (индивидуальном), индустриальном и международном зачетах финала Чемпионата в Нижнем Новгороде сборная Самарской области показала высокий результат. Золотую медаль в основном зачёте и золото индустриального зачёта в компетенции «Дизайн интерьера» получила Виктория Кортункова, студентка Самарского государственного колледжа. Тренер и эксперт-наставник – Наталья Кондрашова.

Бронзовым призёром в компетенции «Разработка мобильных приложений» стал студент Поволжского государственного колледжа Олег Ковалик. Кроме того, он вошёл в число победителей командного зачёта с золотой медалью. Тренер и эксперт-наставник – Хожиакбар Матьякубов.

Для Виктории Кортунковой самым сложным оказалось справиться с волнением и сохранить уверенность в собственных силах. Она отметила, задание на финале существенно отличалось от предыдущих этапов.

«Раньше мы проектировали квартиры, а теперь номер отеля типа люкс. Помимо создания планировки, дизайна интерьера и визуализаций нам предстояло защитить проект с презентацией и подготовленной речью. Наша задача была погрузиться в специальность дизайнера интерьера, представить себя настоящим работником этой сферы и сделать продающий интерьер, который удовлетворял бы все потребности заказчика», — поделилась Виктория Кортункова.

Для Олега Ковалика участие в движении «Профессионалы» стало продолжением увлечения, которое началось ещё в школьные годы. На финале, по его словам, выросли не только требования к участникам, но и уровень ответственности.

«Самым сложным для меня стала визуальная часть. Это мобильная разработка, и нужно было составить всё как надо, по макету. Мне нравится IT, у меня с этим связана жизнь. Наверное, лет с двенадцати, ещё со времён занятий робототехникой», — рассказал Олег Ковалик.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование профессионального мастерства в системе СПО, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики.

Движение «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Фото: министерство образования Самарской области