Студенты из Самарской области вошли в число победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключено в сфере развития цифровых компетенций и внедрения технологий искусственного интеллекта в региональную систему образования.
Правительство Самарской области, Сбер и Алгоритмика подписали соглашение о развитии цифровых навыков и искусственного интеллекта
Билайн Big Data & AI, команда, разрабатывающая решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, и ИИ-платформа GPTunneL заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в B2B-сегменте.
Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнёрстве на ПМЭФ-2026
3 июня возле дома 69 на улице Матросова в Тольятти столкнулись FORD FOCUS и HAVAL.
В  Комсомольском районе Тольятти при столкновении двух иномарок погиб один из водителей  
7 июня 2026 года в Парковом комплексе им. К.Г. Сахарова в Тольятти состоится областной фестиваль русской культуры «Русская березка», посвященный Году единства народов России.
В Тольятти пройдет семейный фестиваль «Русская березка»
3 июня в ходе ПЭМФ состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.
Губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели встречу на ПМЭФ
Вячеслав Федорищев и учредитель ООО «СамараТрансАвто – 2000» Игорь Перлин подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производственно-логистического комплекса «Придорожный-2».
ПМЭФ-2026: Вячеслав Федорищев и «СамараТрансАвто» подписали соглашение о создании производственно-логистического комплекса
Сотрудничество с ООО «Арсеналом Атлета» предусматривает развитие компании в муниципальном районе Волжский с инвестициями объемом 1,2 млрд рублей. Планируется реализовать проект в срок до 2028 года и создать новое высокотехнологичное производство.
Вячеслав Федорищев на ПМЭФ подписал соглашение с ООО «Арсенал Атлета» о развитии биотехнологического комплекса
В среду, 3 июня, Правительство Самарской области и общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» на полях XXIX Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.
Губернатор Вячеслав Федорищев и «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» подписали соглашение о создании транспортно-логистического центра «Октябрьск» на ПМЭФ - 2026
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.56
1.01
EUR 84.61
-1.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты из Самарской области вошли в число победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»

235
Студенты из Самарской области вошли в число победителей и призеров чемпионата «Профессионалы»

В Нижнем Новгороде подвели итоги финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ. Участниками и гостями масштабного события стали более 10 тысяч человек из 89 регионов России и 19 дружественных государств. Победителей и призеров поздравили Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов.

Обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей финала чемпионата «Профессионалы» поздравил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Движение «Профессионалы», которое мы развиваем в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, дает возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги в построении успешной карьеры. Важно, что свыше 10 тыс. компаний и предприятий поддерживают участников движения «Профессионалы». Они уже предложили более 50 тыс. стажировок и вакансий конкурсантам. Поздравляю победителей и призеров финала по компетенциям креативных индустрий и ИТ и благодарю их наставников за вклад в развитие ребят!» – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 2026 году финал чемпионата «Профессионалы» проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде в мае состоялся финал по компетенциям блока «Креативные индустрии и ИТ», в Калуге в августе пройдет финал по компетенциям блока «Промышленность», в Санкт-Петербурге в ноябре – декабре состоится финал по компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство», «Медицина», «Строительство» и «Инженерные технологии».

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионат работает как мощный социальный лифт.

«Само участие в соревнованиях открывает ребятам реальные карьерные перспективы. Победителей, призеров и их наставников ждут крупные премии от Правительства России. Кроме того, ребята автоматически получают оценку «отлично» за демонстрационный экзамен, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения в колледже. Но главное – финал чемпионата «Профессионалы» – это уникальная среда, где встречаются образование, индустрия и сами студенты. В такой атмосфере технологии быстрее приходят в учебный процесс, а ребята учатся решать задачи, максимально приближенные к реальному производству», – рассказал Сергей Кравцов.

Самарская область второй год подряд находится в лидерах по количеству участников чемпионата. «Такие состязания дают ребятам   возможность попробовать себя в профессии, развивать свои таланты,   получать новые знания. А работодатели не только участвуют в оценке, но и приглашают призеров на стажировки и предлагают трудоустройство», - отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, подводя итоги регионального этапа.   Движение «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического лидерства России. Решению этих задач также способствует Народная программа партии «Единая Россия».

В основном (индивидуальном), индустриальном и международном зачетах финала Чемпионата в Нижнем Новгороде сборная Самарской области показала высокий результат. Золотую медаль в основном зачёте и золото индустриального зачёта в компетенции «Дизайн интерьера» получила Виктория Кортункова, студентка Самарского государственного колледжа. Тренер и эксперт-наставник – Наталья Кондрашова.

Бронзовым призёром в компетенции «Разработка мобильных приложений» стал студент Поволжского государственного колледжа Олег Ковалик. Кроме того, он вошёл в число победителей командного зачёта с золотой медалью. Тренер и эксперт-наставник – Хожиакбар Матьякубов.

Для Виктории Кортунковой самым сложным оказалось справиться с волнением и сохранить уверенность в собственных силах. Она отметила, задание на финале существенно отличалось от предыдущих этапов.

«Раньше мы проектировали квартиры, а теперь номер отеля типа люкс. Помимо создания планировки, дизайна интерьера и визуализаций нам предстояло защитить проект с презентацией и подготовленной речью. Наша задача была погрузиться в специальность дизайнера интерьера, представить себя настоящим работником этой сферы и сделать продающий интерьер, который удовлетворял бы все потребности заказчика», — поделилась Виктория Кортункова.

Для Олега Ковалика участие в движении «Профессионалы» стало продолжением увлечения, которое началось ещё в школьные годы. На финале, по его словам, выросли не только требования к участникам, но и уровень ответственности.

«Самым сложным для меня стала визуальная часть. Это мобильная разработка, и нужно было составить всё как надо, по макету. Мне нравится IT, у меня с этим связана жизнь. Наверное, лет с двенадцати, ещё со времён занятий робототехникой», — рассказал Олег Ковалик.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование профессионального мастерства в системе СПО, перечень компетенций формируется в соответствии с запросами реального сектора экономики.

Движение «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Фото: министерство образования Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В среду, 3 июня, Правительство Самарской области и общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» на полях XXIX Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.
3 июня 2026  17:01
Губернатор Вячеслав Федорищев и «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» подписали соглашение о создании транспортно-логистического центра «Октябрьск» на ПМЭФ - 2026
202
На полях ПМЭФ-2026 Самарская область и АО ВТБ Медицина договорились о сотрудничестве в сфере развития и продвижения медицинского туризма в регионе.
3 июня 2026  16:54
Самарская область и АО ВТБ Медицина укрепляют сотрудничество: губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор компании Сергей Нечаев подписали соглашение на ПМЭФ
167
Соглашение о строительстве нового высокотехнологичного завода на площадке Петербургского международного экономического форума подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор компании «Шок индастри» Антон Заикин.
3 июня 2026  16:49
Губернатор Вячеслав Федорищев и компания «Шок индастри» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026
165
Делегация Самарской области начала работу на ПМЭФ 3 июня
3 июня 2026  13:35
Делегация Самарской области начала работу на ПМЭФ 3 июня
272
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.
2 июня 2026  18:45
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан
614
Весь список