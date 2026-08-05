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Режим самозанятости одобряют 33% самарцев

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Режим самозанятости одобряют 33% самарцев

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.


Налог на профессиональный доход, который позволяет гражданам легально вести предпринимательскую деятельность без регистрации ИП, был введен в России в 2019 году. Сегодня число самозанятых уже превысило 16,8 млн человек. Как же относятся самарцы к этому спецрежиму? Согласно данным опроса, 33% респондентов его одобряют («Режим действительно помог многим людям выйти из “серой зоны”»; «Очень удобно для подработки»; «Удобно оформлять статус, удобно платить налог, посильная налоговая ставка»), 15% высказываются против («Работодатели могут использовать самозанятость для сокрытия трудовых отношений»; «Не все социальные гарантии и выплаты есть для самозанятого»; «Низкий лимит дохода»), а 52% затрудняются с ответом («Не интересуюсь. Работаю в найме по ТК с полным соцпакетом»).

Среди тех, кто в настоящий момент имеет открытый статус самозанятого, уровень одобрения достигает 63%. Среди тех, кто ранее пробовал самозанятость, но закрыл ее, — 36%. Среди граждан, которые никогда не регистрировались в качестве самозанятого, одобряют этот налоговый режим всего 19%, а 67% не могут дать оценку.

Судя по комментариям участников опроса, нередко регистрируют статус самозанятого для конкретного проекта, подработки или временной занятости. Когда деятельность завершается, они закрывают этот статус. В некоторых случаях отказаться от статуса самозанятого требуют работодатели при трудоустройстве, также он мешает встать на учет в центры занятости и получать пособие. Еще одна из возможных причин закрытия — увеличение доходов и переход на другие режимы налогообложения. В целом же регистрация самозанятости — это, скорее, вынужденная мера и большинство по-прежнему стремится работать по трудовым договорам.
 

Время проведения: 20—31 июля 2026 года

Теги: Опрос

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