️ Четыре команды представят Самару на региональном этапе турнира «Лето с футбольным мячом»

В Самаре на стадионе «Нефтяник» состоялись решающие матчи городского турнира «Лето с футбольным мячом».

В соревнованиях приняли участие более 200 мальчиков и девочек в возрастных группах 2012–2014 и 2015–2017 годов рождения из всех районов города. Четыре команды представят Самару на областном этапе.

По итогам соревнований сразу три первых места забрали школьники из Промышленного района — команда мальчиков 2015-2017 г.р. (тренер по месту жительства Н.Ф. Терзиманов), команды девочек 2015-2017 г.р. (школа № 178) и девочек 2012-2014 г.р. (ССК «Виктория»). Среди мальчиков 2012-2014 г.р. победу одержала команда Железнодорожного района (школа № 174). .

Победители городского этапа представят Самару на областных соревнованиях, которые запланированы на 19 августа на стадионе «Самара-Арена». Там же будут объявлены победители творческих конкурсов, проходящих в рамках проекта «Лето с футбольным мячом».