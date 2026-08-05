Самарских водителей будут предупреждать об эвакуации через «Госуслуги»

В Госдуму внесён законопроект, который обяжет сотрудников Госавтоинспекции уведомлять автовладельцев о предстоящей эвакуации автомобиля через портал «Госуслуги» за 15 минут до начала погрузки. Документ разработан группой депутатов, поправки планируется внести в статью 27.13 КоАП РФ.

Сейчас правила разрешают прекратить задержание, если владелец появился до начала движения эвакуатора. Однако на практике большинство водителей узнают об эвакуации уже после того, как машину увезли на штрафстоянку. Как пояснили авторы инициативы, погрузка автомобиля на эвакуатор занимает всего 3–5 минут, и за это время водитель физически не успевает обнаружить начавшуюся эвакуацию и вмешаться.

Согласно законопроекту, должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, будет обязано известить владельца или водителя через единый портал госуслуг за 15 минут до начала перемещения машины. Если собственник появится в установленный срок и устранит нарушение, эвакуация будет отменена. Если нарушение не будет устранено — автомобиль перемещают на штрафстоянку в общем порядке.

В Госдуме подчеркнули, что такой подход отвечает принципу справедливости: если владелец готов немедленно устранить допущенное нарушение, эвакуация становится излишней мерой. Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 января 2027 года, пишет Самара-АиФ.