С 1 сентября льготы на проезд в транспорте можно будет подтвердить через «Макс»

С 1 сентября в России льготы, распространяющиеся на проезд в общественном транспорте, можно будет подтвердить с помощью мессенджера «Макс». Об этом рассказала член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.

«Самое ощутимое нововведение для пассажира — это возможность подтверждать льготы в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией (если у перевозчика есть техническая возможность)», — сказала Доросева. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, нововведение будет особенно актуально для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых людей и других категорий граждан, имеющих право на льготы. Она подчеркнула, что благодаря изменениям сократится количество бумажных удостоверений, уменьшится число ситуаций, когда из-за забытого документа приходится оплачивать полную стоимость, а также снизится уровень стресса при посадке и прохождении проверок.