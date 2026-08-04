Красота воды в объективе: фотоконкурс Росводресурсов продолжается

Продолжается прием работ на IV Всероссийский фотоконкурс Росводресурсов «Водные достояния России – 2026». Проект объединяет профессиональных фотографов и любителей, которые в своих работах отражают красоту и многообразие водных объектов России.

Фотографии принимаются в двух номинациях: «Водные объекты в природе» и «Водные объекты в инфраструктуре». В этом году конкурс проводится без сезонных ограничений — можно направить снимки, сделанные в любое время года.

Работы участников прошедших фотоконкурсов получают вторую жизнь в самых разных проектах. Так, фотографии уже украсили тематическую серию транспортных карт «Тройка» , которую Росводресурсы выпустили совместно с Дептрансом Москвы. Кроме того, лучшие работы были представлены на фотовыставке «Вода объединяет» , которая в июле проходила в парке искусств «Музеон» на берегу Москвы-реки. Также снимки участников конкурса регулярно становятся частью экопросветительских инициатив Агентства и неизменно вызывают живой отклик аудитории.

Подать работы на IV Всероссийский фотоконкурс «Водные достояния России – 2026» могут граждане РФ старше 18 лет. Рассмотрение поступивших материалов и подведение итогов завершатся не позднее 22 сентября 2026 года. Авторы лучших фотографий получат памятные призы, а их работы пополнят фотобанк Росводресурсов и будут использованы в информационных проектах Агентства.