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Андрей Орлов ознакомились с работой фельдшерско-акушерского пункта в поселке Энергия

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Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с главой Кинельского района Владимиром Чихиревым и главным врачом Кинельской ЦРБ ознакомились с работой фельдшерско-акушерского пункта в поселке Энергия.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с главой Кинельского района Владимиром Чихиревым и главным врачом Кинельской ЦРБ ознакомились с работой фельдшерско-акушерского пункта в поселке Энергия.

Благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поддержке регионального Правительства жители поселка получают медицинскую помощь в современных условиях. Ранее им приходилось ездить в соседний населенный пункт.

«ФАП оснащен необходимым оборудованием для диагностики, профилактики и оказания первичной медико-санитарной помощи. В зданиях предусмотрены комфортные кабинеты, зоны ожидания и оборудованные санузлы для маломобильных граждан», - отметил руководитель ведомства.

По словам заведующей медицинским пунктом Людмилы Ильиной, она пришла работать в новое здание сразу после открытия – в январе 2026 года. Ранее фельдшер работала на станции скорой помощи и в офисе врача общей практики Кинельской больницы.

«На сегодняшний день к ФАП прикреплено 135 жителей. Я оказываю первичную помощь всему населению посёлка, включая беременных женщин и детей раннего возраста. Кроме того, осуществляю выезды на дом к пациентам, чтобы обеспечить непрерывность ухода и оперативность реагирования на нужды тех, кто не может посетить ФАП самостоятельно. Наши жители прошли необходимые медицинские осмотры и плановую диспансеризацию, что позволяет своевременно выявлять и предотвращать развитие заболеваний», - рассказала фельдшер.

При необходимости пациенты направляются в районную больницу. Кроме того, в ФАПе по графику организован приём терапевта и узких специалистов.

Министр Андрей Орлов поручил главному врачу проработать вопрос выдачи льготных лекарственных препаратов пациентам непосредственно в ФАПе.

Работа по модернизации первичного звена здравоохранения проводится благодаря мероприятиям нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", также развивать сельскую медицину помогает поддержка регионального Правительства и лично Губернатора Вячеслава Федорищева. Всего в этом году в Кинельском районе будут возведены 3 ФАПа в поселках Грачевка, Кутулук и Угорье.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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