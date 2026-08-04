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Усилена работа общественного транспорта в Самаре в связи с проведением футбольного матча 4 августа

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4 августа в 17:15 в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Акрон» и «Ростов».

4 августа в 17:15 в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Акрон» и «Ростов». Спортивное мероприятие в рамках 1 тура FONBET Кубка России сезона 2026-2027 гг. пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Для удобства болельщиков в областной столице будет курсировать дополнительный общественный транспорт.

Автобусы маршрутов №№ 1 и 67 будут заезжать на территорию стадиона перед матчем с 15:10 до 17:15 и после футбольного поединка с 19:15 до 20:15. Также в период с 15:15 до 19:45 компания «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов, которые проходят в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары в течение дня обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 7, 22, 24 и 25.

К 19:15 для развоза зрителей после матча подадут дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков. Общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения салонов.

На дублер Московского шоссе (площадка рядом с «Мерседес-центром») подадут:
- четыре дополнительных автобуса, работающих на маршрутах №№ 1, 67 — перевозки будут осуществляться по направлению «в город»;
- четыре автобуса маршрутов №№ 34, 41 — поедут по улице Алма-Атинской, далее по своим обычным трассам следования в центр города.

На остановочном пункте «Улица Дальняя» пассажиров будут ожидать два дополнительных автобуса, работающих на маршрутах №№ 1, 67 — автобусы направятся в сторону поселка Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи

К остановке «Самара Арена» подъедут дополнительные трамваи, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан. Городской электротранспорт проследует по маршрутам №№ 7 и 22.

Теги: Самара

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