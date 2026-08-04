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В Самарской области впервые прошел чемпионат России по боулингу

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С 29 июля по 2 августа в Самаре боулинг-центре Brooklyn Bowl проходила вторая часть чемпионата России по боулингу 2026 года.

С 29 июля по 2 августа в Самаре боулинг-центре Brooklyn Bowl проходила вторая часть чемпионата России по боулингу 2026 года. Организаторы - Континентальная лига боулинга совместно с Федерацией боулинга России при поддержке Российского спортивного фонда.

Сильнейшие команды страны определяли победителей и призеров в командных соревнованиях среди троек, четверок и пятерок у мужчин и женщин.

Еще до начала соревнований главными претендентами на победу считались сборные Московской и Тюменской областей. Все шесть чемпионских титулов, разыгранных во второй части чемпионата России, достались этим двум регионам.

Подробнее о результатах читайте по ссылке.

Для Самары этот турнир стал уже третьим крупным проектом Континентальной лиги боулинга. Летом 2025 года город принимал этап Кубка КЛБ, осенью стал площадкой международной встречи сборных России и Узбекистана в рамках форума «Россия - спортивная держава», а теперь впервые принял вторую часть чемпионата России.

 

Фото:   КЛБ | Континентальная Лига Боулинга / минспорта СО

 

 

 

Теги: Самара

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