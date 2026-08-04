В Самаре поздравили сотрудников Куйбышевской железной дороги с профессиональным праздником

В День железнодорожника в Самаре поздравили сотрудников Куйбышевской железной дороги, которая является одним из подразделений ОАО «Российские железные дороги». С поздравлением к сотрудникам отрасли обратился исполняющий обязанности министра транспорта Самарской области Сергей Неретин, первый заместитель главы города Самары Михаил Малыхин, инициатор проекта «Люди Губернии» Александр Фетисов и начальник Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «Российские железные дороги» Вячеслав Дмитриев.



За первое полугодие 2026 года Куйбышевской железной дорогой воспользовались более 10,5 млн человек, в их числе 29 тысяч человек отправились в поездки на туристических поездах, запущенных при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».



За высокие достижения и безупречный добросовестный труд на железнодорожном транспорте в рамках церемонии было награждено более 70 человек, из которых пятерым работникам вручили благодарственные письма главы города Самары. Среди них электромеханики, машинисты, проводники, инженеры, агенты фирменного транспортного обслуживания, диспетчеры, специалисты по управлению персоналом, ремонтной сферы и др.

Ранее для строительства самого большого в Самаре стадиона «Солидарность Самара Арена», где прошло чествование железнодорожников, по Куйбышевской железной дороге было доставлено порядка 13,5 тысяч металлоконструкций и 235 тысяч тонн бетона. С начала 2026 года благодаря магистрали перевезено более 30 млн тонн грузов.



На сегодняшний день численность трудового коллектива Куйбышевской железной дороги превышает 36 тысяч человек. В профессиональный праздник — День железнодорожника — в Самаре и еще в пяти городах присутствия Куйбышевской железной дороги они приняли участие в торжественных мероприятиях, получили заслуженные награды и активно провели время со своими семьями.

Фото: пресс-служба администрации Самары