В Самаре прошла обзорная экскурсия: инклюзивный маршрут по историческому центру

В Самаре прошла обзорная экскурсия, адаптированная для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Проект реализован министерством туризма Самарской области совместно с региональным туристским информационным центром и при участии уполномоченного по защите прав людей с инвалидностью Екатерины Куприяновой.

Участниками экскурсии стали 20 человек. Организаторы мероприятия продемонстрировали, что архитектурное наследие Самары может быть доступно каждому.

Маршрут был выстроен с учетом потребностей маломобильных граждан: в программу включили точки, к которым обеспечены подходы, соответствующие стандартам доступной среды.

На площади Революции участники познакомились со зданием Окружного суда, дальше маршрут проследовал по главной купеческой улице города – улице Куйбышева. Особое внимание было уделено доступности знаковых объектов – магазина братьев Клодт и гостиницы «Бристоль Жигули». Гости не только осмотрели фасады, но и посетили внутренние помещения, где сохранились интерьеры начала XX века.

Проведенная экскурсия стала практическим шагом к созданию в регионе полноценного инклюзивного туризма. В ближайших планах – сделать подобные прогулки регулярными, а также разработать новые городские маршруты, где наличие пандусов, безопасных покрытий и адаптированной навигации будет базовым стандартом.

Фото: министерство туризма Самарской области