«Оранжевый мяч»: в Самаре пройдут всероссийские массовые соревнования по баскетболу

8 августа на баскетбольных площадках в парке Гагарина в Самаре состоятся всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».
Соревнования состоятся среди мужских и женских команд в категориях:
10:00-12:00 | до 14 лет
2012 год рождения и младше
12:10-15:00 | до 16 лет
2010 год рождения и младше
15:10-17:00 | до 18 лет
2008 год рождения и младше
17:10-20:00 | взрослые
2007 год рождения и старше
Подробности здесь: @basket63
«Оранжевый мяч» проводится с 2004 года в целях популяризации и развития баскетбола 3х3 как доступного для населения вида спорта, что отвечает целям государственной программы «Спорт России». В этом году соревнования состоятся в 59 субъектах Российской Федерации.
Фото: минспорта СО