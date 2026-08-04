«Оранжевый мяч»: в Самаре пройдут всероссийские массовые соревнования по баскетболу

8 августа на баскетбольных площадках в парке Гагарина в Самаре состоятся всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч».



Соревнования состоятся среди мужских и женских команд в категориях:



10:00-12:00 | до 14 лет

2012 год рождения и младше

12:10-15:00 | до 16 лет

2010 год рождения и младше

15:10-17:00 | до 18 лет

2008 год рождения и младше

17:10-20:00 | взрослые

2007 год рождения и старше



Подробности здесь: @basket63



«Оранжевый мяч» проводится с 2004 года в целях популяризации и развития баскетбола 3х3 как доступного для населения вида спорта, что отвечает целям государственной программы «Спорт России». В этом году соревнования состоятся в 59 субъектах Российской Федерации.

Фото: минспорта СО