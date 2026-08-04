На трассе «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки идёт укладка верхнего слоя асфальта

В Сергиевском и Кошкинском районах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт трассы «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки. Дорога протяжённостью 51,7 км включена в план 2026–2027 годов.

На всём протяжении уже завершена укладка выравнивающего слоя. Сейчас подрядчик приступил к финишному этапу — укладке верхнего слоя ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. За неделю уложено 6 км.

Параллельно ремонтируют шесть мостов: по четыре в Кошкинском районе и два в Сергиевском. Общая готовность сооружений — 20%.

На дороге также появятся пешеходные переходы с искусственными неровностями и светофорами Т.7, остановочные павильоны, новые знаки и разметка термопластиком.

Фото: минтранс СО